Cómo estará el clima este domingo en el Alto Valle y el resto de Río Negro

El otoño se consolida en la región y deja atrás definiticamente al verano. La buena noticia es que afloja el viento, que provocó graves daños en distintos puntos de la provincia.

Este domingo estará fresco en Cipolletti y la región del Alto Valle, si bien el sol hará intentos por hacerse sentir en una atmósfera más bien gris, consolidando las particularidades del otoño . Lo bueno es que el viento amainará notablemente la vehemencia mostrada en los últimos días. Un consejo: quienes vayan a la Visera de Cemento a alentar al Albinegro háganlo bien abrigados , porque la temperatura máxima alcanzará apenas los 16 grados , y se registrará precisamente en horas de la tarde (el partido contra Juventud de San Luis arranca 15:30).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que la jornada arrancará con cielo parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 2 grados y vientos del oeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde el termómetro se elevará a los 16º con las mismas condiciones previstas para el arranque del día y al anochecer, aunque se sentirá nuevamente el fío, con una marca de 10º.

El informe meteorológico agrega que la humedad sería del 42% y que hay bajas probabilidades de lluvias.

Tampoco se esperan precipitaciones para el resto de la semana y seguirá fresco. La máxima llegaría el martes con 20º.

El resto de la provincia

Después del temporal del sábado que azotó en diversos puntos de la provincia y se sintió con más fuerza en la Costa Atlántica, donde las fuertes ráfagas provocaron la voladura de techos y caída de árboles, ramas, postes y cables, este domingo el clima estará mucho más apacible en esa región rionegrina.

El reporte del SMN señala que el viento alcanzará los 31 km/h con ráfagas de hasta 50 tanto en Las Grutas como en San Antonio, y 59 en Viedma. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 14º.

Mientras que en la cordillera provincial la jornada arrancará con -2º con una máxima de 11º promediando la tarde, con cielo parcialmente nublado. Condiciones similares se mantendrán el resto de la semana. No se esperan lluvias ni nieve.

En Maquinchao, en la Línea Sur, también la temperatura rondará entre los -3 y los 12º, sin vientos fuertes ni precipitaciones a la vista.

En tanto que en el Valle Medio el día comenzará con una temperatura de 6º y una máxima de 16 con cielo parcialmente nublado con algunos momentos de sol.

Destrozos por el viento

El violento temporal de viento del sábado afectó gravemente las ciudades de San Antonio Oeste, Las Grutas y Viedma, debido a los destrozos que provocó la fuerza de las ráfagas de viento. El fenómeno, que había sido anunciado y se habían activado protocolos de seguridad, provocó daños en vehículos, tendido eléctrico, caída de árboles y hasta generó el desprendimiento de un techo, un hecho que quedó registrado en videos que se viralizaron en medios de alcance nacional.

Una de las situaciones más complejas sucedió en un sanatorio con el desprendimiento del techo por la violencia del viento. El Policlínico Privado ubicado sobre calle Belgrano al 1.100 perdió parte de su estructura superior, que quedó tendida en el medio de la calzada.

techo volado La intensidad del temporal provocó destrozos en vehículos y tendido eléctrico. También se desprendió parte del techo de un sanatorio.

La emergencia movilizó cuatro dotaciones y a una importante cantidad de personal. Una vez que llegaron los bomberos, encontraron las chapas desprendidas en plena vía pública y otras estructuras metálicas más pequeñas que amenazaban con desprenderse nuevamente.

El operativo requirió el retiro de chapas caídas, el refuerzo de las otras piezas con tornillos autoperforantes y la colocación de peso sobre diferentes sectores del techo para impedir que haya nuevos desplazamientos de la estructura.

Además, los Bomberos tanto de San Antonio como de Las Grutas tuvieron que realizar intervenciones por la caída de árboles, postes y cables. La misma actuación debieron desplegar en Viedma.