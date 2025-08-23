La obligaron a renunciar y ahora deberán pagarle una millonaria indemnización

La trabajadora solicitó anular la renuncia y la empresa respondió que: "fingió un conflicto para cobrar indemnización".

Las trabajadora de limpieza se desempeñaba como única mucama durante el año.

Una empleada de limpieza de un complejo turístico de Bariloche fue obligada a firmar su renuncia bajo presión , luego de ser apartada de sus tareas y amenazada por su jefa para que se retire del lugar . La Cámara Laboral acreditó los hechos y dictaminó que se trató de un despido encubierto, que determinó una indemnización de 17 millones de pesos .

La trabajadora se desempeñaba como mucama desde inicios de 2023 en un conjunto de cabañas de un complejo turístico, con jornada completa. Durante el año era la única empleada de maestranza permanente en la función, mientras que en temporada alta se contrataban trabajadoras eventuales como refuerzo.

Su esposo era el encargado de mantenimiento en el mismo complejo de cabañas , en las que compartía con su cónyuge horarios y años de antigüedad. El conflicto comenzó cuando él recibió una carta documento de notificación de una sanción y que le instaba a no presentarse a trabajar al día siguiente.

Al otro día, la mujer asistió a su puesto de trabajo y mantuvo un diálogo con la encargada, quien le ordenó convencer a su marido de presentar la renuncia, propuesta que ella rechazó terminantemente.

A partir de esa situación, la relación laboral se volvió tensa. La trabajadora relató que fue increpada por supuestas fallas, se la apartó de sus tareas y finalmente echada del lugar con la orden de “juntas sus cosas y retirarse”. Luego, la encargada le exigió que escribiera de puño y letra su renuncia.

Ante la negativa, la amenazó con no dejarla retirar sus pertenencias y con iniciar una denuncia penal contra ella y su esposo. La mujer, en ese contexto, firmó su renuncia.

PODER JUDICIAL RIO NEGRO.jpg El fallo todavía no está firme y podrá ser apelado.

Asesoramiento sindical y millonaria indemnización

Al día siguiente, la mujer asistió a la sede sindical UTHGRA, donde recibió asesoramiento legal y envió un telegrama denunciando la situación, solicitó la anulación de su renuncia y reclamó el pago de salario de junio junto al aguinaldo.

La empresa Glaciar y Aventura SRL contestó más de una semana después acusándola de “fingir un conflicto para cobrar una indemnización”. Sin dar explicaciones ni abonar los pagos reclamados.

El tribunal consideró inválida la renuncia por no cumplir los requisitos legales y valoró la reacción inmediata de la trabajadora. En el fallo se afirmó que no existió una voluntad libre de su parte y que hubo una conducta deliberada para forzar su desvinculación. Además, se probó que la firma no pagó el sueldo de junio ni el aguinaldo, y que los recibos no tenían firma ni respaldo bancario.

La sentencia ordenó a la empresa abonar más de 17 millones de pesos en indemnizaciones, sueldos atrasados y recargos por incumplimientos legales. La resolución fue dictada en primera instancia y aún puede ser apelada.