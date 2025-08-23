Bomberos de Allen piden ayuda para recuperar un bolso vital para emergencias

El bolso se perdió durante un traslado del cuartel hacia una intervención. El tramo en el que pudo perderse abarca los barrios Costanera, Magisterio e Islas Malvinas.

La pérdida de estos elementos indispensables, dificultan el trabajo diario de los Bomberos Voluntarios de Allen.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Allen emitió un comunicado este viernes 22 para informar la pérdida de un bolso de trauma color naranja con elementos fundamentales para brinar primeros auxilios en el trabajo operativo cotidiano. El recorrido en el que pudo haberse extraviado abarca los barrios Magisterio, Costanera e Islas Malvinas .

Según explicaron, el bolso no tiene valor económico para la persona que lo encuentra , pero si posee un gran valor funcional en el trabajo diario de los bomberos. En su interior transportaban elementos indispensables para la asistencia en emergencias , destinado a estabilizar a las personas hasta que puedan asistir a un Hospital o centro médico especializado.

La pérdida de este equipamiento representa un problema para los bomberos, porque sin el bolso de trauma están limitados en su capacidad de dar respuesta frente a llamados de auxilio . Por esta razón, la institución apeló a la solidaridad de los vecinos de Allen para dar con el paradero del bolso.

“Apelamos a la solidaridad de nuestra comunidad, si alguien lo encuentra, por favor le pedimos que se comunique con nosotros o lo acerque al cuartel. Estos elementos sirven en situaciones de emergencia y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona” indicó el comunicado.

bolso trauma Imagen ilustrativa del bolso de trauma extraviado, el de los Bomberos Voluntarios de Allen es de color naranja.

La pérdida de los elementos indispensables sucedió durante el traslado del cuartel hacia una intervención. Por eso, el bolso pudo haberse extraviado en el tramo entre el Barrio Costanera, Magisterio e Islas Malvinas.

“Cada minuto que pasa sin este equipo puede complicar nuestra capacidad de dar respuesta. Les pedimos a todos que compartan este mensaje, con la ayuda de ustedes estamos seguros de que pronto podremos recuperar este material tan importante” agregó el comunicado.

bomberos allen escape amoniaco.jpg La pérdida de este equipamiento representa un problema para los bomberos, porque sin el bolso de trauma están limitados en su capacidad de dar respuesta frente a llamados de auxilio

Un bolso de trauma contiene elementos básicos para primeros auxilios. Suele tener férulas para inmovilización, vendas, gasas estériles, guantes descartables, soluciones antisépticas, collarines cervicales, tensiómetro, tijeras de trauma y en algunos casos desfibrilador externos. El objetivo es estabilidad a la persona hasta que pueda recibir atención médica especializada.

Desde la institución indicaron que cualquier información sobre el bolso de trauma puede ser comunicada a través de los siguientes números de contacto: 4452810 el número de cuartel, 2984537593 número de guardia y 100 para emergencias.

bolso de trauma Imagen ilustrativa del bolso extraviado publicada por los Bomberos Voluntarios de Allen.

Bomberos de Centenario le salvaron la vida a una bebé de Centenario

La pequeña Cataleya, de tan solo dos años, concurrió este jueves 21 de agosto mientras convulsionaba en brazos de su madre al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario. Sus padres desesperados acudieron a un lugar seguro, con respuesta rápida como hace casi un año cuando su hija presentaba los mismos síntomas.

“Ayuda, ayuda, mi hija está convulsionando. No sé qué le pasa a mi bebé”, gritó la madre ni bien entró por la puerta del cuartel seguido por el padre. Ahí estaban los bomberos, con un aplomo de hierro, como buenos profesionales, para poder socorrer a la pequeña.

bebe ahogado centenario bomberos El bombero relató que la bebé no tenía pulso, en el video se ve cómo tenía su brazo suelto. Además, llegó con los ojos dado vuelta y apenas jadeaba.

“La familia vive acá atrás. La nena de 2 años convulsionó, es la segunda vez que viene al cuartel. La primera fue el año pasado y ahora le pasó lo mismo: levantó fiebre, la mamá se asustó y vinieron hasta acá”, detalló el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez.

El avezado bombero relató que la bebé no tenía pulso, en el video se ve cómo tenía su brazo suelto. Además, llegó con los ojos dado vuelta y apenas jadeaba. La madre contó que permaneció toda la noche con fiebre.

Uno de los bomberos la recibió de los brazos de su madre y trataron de recuperarla, de abrirle la vía aérea, para que vuelva a respirar con normalidad. De todas maneras, luego la enviaron al hospital local porque continuaba con fiebre.