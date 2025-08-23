Tras un amplio operativo, rescataron a un turista perdido en El Bolsón

El hombre de 46 años había sido reportado como desaparecido en el Cerro Piltriquitrón. Tras una búsqueda que se extendió toda la noche, fue hallado con algunos golpes.

Un hombre de 46 años, oriundo de Buenos Aires desapareció en la tarde del viernes en el Cerro Piltriquitrón.

Un hombre de 46 años, oriundo de Buenos Aires, fue hallado este sábado en buen estado de salud luego de permanecer varias horas extraviado en la zona del Cerro Piltriquitrón, en El Bolsón . Su desaparición había sido denunciada en la tarde del viernes, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en el que intervinieron Bomberos del Aeródromo, la Patrulla de Montaña, efectivos de la Policía y voluntarios del Club Andino.

Según informaron desde el Cuerpo de Bomberos del Aeródromo El Bolsón, la alerta se recibió el viernes alrededor de las 19 horas, tras conocerse que el visitante había sido visto por última vez a las 17 en cercanías del refugio del Cerro Huemul. Un refugiero le había recomendado iniciar el descenso, pero el hombre desoyó la sugerencia y tomó un sendero equivocado, internándose en un sector que conecta hacia la laguna Ternero.

Integrantes del Club Andino, presentes en la zona, iniciaron de inmediato un primer rastrillaje con dos grupos que recorrieron distintos tramos del cerro. Sin embargo, la búsqueda inicial no dio resultados y se dispuso reanudar el operativo desde las primeras horas del sábado, con mayor despliegue de recursos humanos y logísticos.

busqueda cerro huemul el bolson El operativo de búsqueda y rescate se extendió durante la tarde y noche del viernes, hasta dar con el turista en la madrugada del sábado. Gentileza

Recorridas nocturnas y patrullajes

Durante la noche del viernes, equipos de la Patrulla de Montaña, personal de la Unidad 12 de Policía y bomberos voluntarios se sumaron a la búsqueda. Con linternas y equipamiento, recorrieron las inmediaciones de la laguna Ternero, un área donde el extraviado había referido haber divisado casas en la distancia alrededor de las 18 horas.

“Se va con personal de la Unidad 12 y Patrulla de Montaña a recorrer las inmediaciones de la laguna Ternero para ver si la persona llegó a esas casas que él pudo divisar”, señalaron desde Bomberos del Aeródromo en medio de la intensa búsqueda.

El hallazgo en la madrugada

Finalmente, la situación tuvo un desenlace positivo. Cerca de las 4 de la madrugada de este sábado, un poblador de la zona, alertado por la recorrida de la Patrulla de Montaña y la Policía, logró divisar al turista mientras descendía por el bosque en dirección a la laguna que conecta con la Cuesta del Ternero.

El hombre, pese al cansancio y algunos golpes menores, se encontraba consciente y logró mantener contacto con los rescatistas. A las 5.45 horas arribó junto a los equipos de emergencia y vecinos a la Unidad Policial de El Bolsón, donde se confirmó su localización y se informó oficialmente el fin del operativo.

Evaluación médica y estado de salud

De inmediato fue trasladado al hospital local, donde profesionales de la salud le realizaron controles clínicos y estudios de rutina para descartar lesiones de mayor gravedad. Según precisaron los bomberos, solo presentaba golpes menores producto de caídas durante el descenso.

“El hombre está en buen estado de salud, solo un poco de golpes de las caídas del descenso hasta el Ternero, pero por el momento nada grave”, confirmaron desde el cuerpo de rescate al medio local Info Chucao.

El despliegue conjunto de bomberos, patrullas de montaña, policía y vecinos permitió dar con el paradero del visitante en menos de 12 horas desde la denuncia. El hecho volvió a poner de relieve la importancia de respetar las recomendaciones de guías y refugieros en la montaña, así como el registro previo antes de emprender una caminata por los atractivos naturales de El Bolsón.