Educación licitó obras: una será en la Escuela para Adultos 3 de Cipolletti

La apertura de sobres se realizó para obras en la Escuela de Educación Básica para Adultos Nº3 de Cipolletti y para la Escuela Primaria 84 de Cinco Saltos.

El Gobierno de Río Negro realizó la apertura de sobres para dos licitaciones de obras para mejorar la infraestructura escolar de dos establecimientos. Una de las intervenciones será en la Escuela de Educación Básica para Adultos 3 de Cipolletti y la otra se realizará en la Escuela Primaria nº84 de Cinco Saltos.

La obra en el establecimiento educativo para adultos 3 contempla la construcción de un sanitario adaptado dentro del edificio y una rampa de acceso que comunicará el patio con el interior . La iniciativa surge para garantizar la accesibilidad de un estudiante que se moviliza en sillas de ruedas .

Gustavo Nogués, Coordinador de Infraestructura Escolar explicó en declaraciones a LMCipolletti : “Teníamos esa deficiencia de accesibilidad para atender las necesidades de este alumno y construiremos una rampa en el exterior del edificio y adaptaremos un espacio dentro del establecimiento para convertirlo en un sanitario adaptado, lavabo con barrales y todo lo que necesita”.

La apertura de los sobres con las ofertas se realizó con el 19 de agosto con un presupuesto oficial de 34 millones de pesos. Se presentaron cuatro empresas aunque una no cumplió con la presentación de la póliza de garantía y su propuesta fue descartada.

Las tres ofertas aceptadas fueron de DG Cost y Servicios con un presupuesto de $40.861.212; Suelos del Valle con $38.657.530 y Aya Service SRL con $41.438.312. El funcionario explicó que actualmente se analiza la documentación presentada en el pliego, que incluye certificaciones, inscripción de ser proveedor del Estado y el libre de deuda.

En los procesos de licitación se exigen requisitos como la presentación de documentación que respalde la empresa y una póliza de mantenimiento de la oferta durante 90 días. Si la empresa no cumple con la documentación puede subsanar la falta pero hay casos de exclusión inmediata, como sucedió con la ausencia de la póliza de garantía y la eliminación de la empresa en la licitación.

Obra de renovación integral en la Escuela 84 de Cinco Saltos

La licitación para la Escuela primaria 84 contempla trabajos más integrales en el establecimiento educativo. La obra implica el recalce de fundaciones, reparación de muros, reconstrucción de contrapisos, colocación de zócalos y cerámicos, reconstrucción de cielorraso, nuevos artefactos de iluminación, juegos infantiles, reconstrucción total y adaptación de los baños, pintura en el interior y exterior del edificio.

La ubicación de la Escuela nº84 ubicada a la vera de la barda, presenta una compleja situación producto del impacto de las lluvias y el deslizamiento del agua hacia los sistemas de drenajes, que provocó el desborde de canales y filtraciones que socavaron la base de los cimientos del edificio.

Este proceso debilitó las capas de suelo estructurales de fundación, lo que provocó movimientos de suelos, que traducidos a la estructura del edificio, causó la aparición de grietas visibles en las paredes, que no representan riesgo de derrumbe pero ya se ejecutaron medidas preventivas.

“La idea es construir unos pilotines que sostengan la fundación sobre una capa mucho más profunda, para detener el movimiento y hundimiento por el agua. Clausuramos las aulas donde detectamos estas rajaduras e instalamos aulas móviles para no perder días de clase” explicó Nogués.

Las autoridades combinaron esta intervención estructural con la ejecución de obra de refuncionalización en la batería sanitaria del edificio escolar. El plan incluye el reemplazo de cloacas, cañerías y sanitarios, junto con nuevas terminaciones en los revestimientos con el objetivo de garantizar la higiene y la durabilidad de los trabajos.

Para esta obra se presentó una única propuesta, a cargo de la empresa MAPIVIAL Equipos SRL con la cotización de $384.666.931. Aunque el monto superó al presupuesto oficial de $343 millones, la diferencia quedó dentro del rango admisible de dispersión que establece un margen de hasta el 20% de diferencia.