Escuela 338: A una semana de clases, la infraestructura sigue en crisis

La directora del establecimiento, Graciela Paniagua, expresó su profunda preocupación en diálogo con LM Cipolletti. “La Coordinadora me llamó, pero ella dice que la empresa no tiene personal suficiente”, comentó con evidente indignación. Según Paniagua, los reiterados reclamos enviados al Consejo Escolar no han tenido el impacto esperado: “Por mail solo te responden recibido, pero las soluciones no llegan”.