El extraño caso del reconocido fotógrafo que estuvo cinco días desaparecido

Fue localizado el conocido reportero gráfico que era buscado desde el martes en la región. ¿Dónde estuvo?

El caso resultó un tanto desconcertante para los investigadores pero lo importante es que apareció sano y salvo. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que Pablo Raúl López, el hombre de 53 años que estaba desaparecido desde el 19 de este mes, fue localizado.

Se trata de un fotógrafo muy conocido en la región y que trabajó en distintos medios gráficos y diarios regionales. Ya se comunicó con su familia llevando alivio a sus seres queridos.

Poco después del mediodía de este sábado, sus familiares informaron a amigos y allegados de López, que el hombre había aparecido en buen estado.

Respiran aliviado sus familiares y amigos

La denuncia por su desaparición había sido radicada por su familia. Desde la fuerza de seguridad provincial se había desplegado un operativo de búsqueda en toda la zona y la Justicia activó el protocolo de búsqueda.

En redes sociales, numerosos amigos y allegados difundieron la búsqueda. Las autoridades solicitaron que la búsqueda de López se desactive en redes sociales y otros medios. La pregunta del millón, ahora, es ¿dónde estuvo?