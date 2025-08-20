Fallo Judicial: trabajó años abriendo pollos con cuchillo y terminó con una lesión irreversible

Una empleada de una planta avícola de Cipolletti obtuvo un fallo judicial favorable , que reconoció su incapacidad como enfermedad profesional y ordenó a la aseguradora La Segunda ART S.A. pagar una indemnización. La sentencia se dictó tras constatar que la patología en su muñeca izquierda fue consecuencia de las exigentes tareas repetitivas que realizó durante años en la línea de producción.

La mujer se desempeñaba en el corte, limpieza y clasificación de pollos , abriendo aves con cuchillos, embalando productos y levantando bandejas en extensas jornadas. En 2023 comenzaron los dolores en sus muñecas y, tras tratamientos médicos y reposo, en febrero del año siguiente debió someterse a una cirugía por una lesión en el fibrocartílago triangular.

Pese al diagnóstico, la aseguradora rechazó la relación entre la patología y las tareas laborales . La Comisión Médica también dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable, lo que llevó a la trabajadora a iniciar acciones judiciales. El expediente se tramitó en la Cámara del Trabajo de Cipolletti, donde la ART fue declarada en rebeldía por no contestar la demanda.

El peritaje y la valoración del tribunal

Un perito médico determinó una incapacidad inicial del 5,85 por ciento, señalando que los movimientos repetitivos de la actividad avícola tuvieron un impacto directo en la lesión. Ambas partes impugnaron el dictamen: la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad, mientras que la ART insistió con el informe de la Comisión Médica. El perito ratificó su evaluación y vinculó la patología con las tareas desempeñadas.

Los jueces valoraron el informe pericial, la prueba documental y la falta de respuesta de la aseguradora. Aplicaron la doctrina del Superior Tribunal de Justicia sobre la “indiferencia de la concausa”, que sostiene que el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan otros factores que hayan contribuido.

El tribunal elevó el porcentaje de incapacidad al 8,75 por ciento y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Ordenó que la ART abone el monto en un plazo de diez días y, en caso de mora, se aplicará la tasa activa del Banco Nación.