Conmoción en el ejército: un militar intentó suicidarse en cercanías de un río neuquino

Fue esta tarde a unos 18 km de Las Lajas. Según las primeras informaciones se trataría de un efectivo suboficial de la fuerza que estaba franco de servicio.

Un intento de suicidio en un paraje cercano a Las Lajas genera una inmensa conmoción dentro de la institución militar y en el pueblo. Según pudo relevar LMNeuquén a través de fuentes propias, se habría producido cerca de las 16 a unos 18 km del RIM 21, en el paraje conocido como Codihue, en el cual se vio involucrado un militar con rango de suboficial que resultó herido.

Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre el hecho se pudo conocer de forma extraoficial que la víctima se habría disparado y quedó herido. En este estado, caminó hasta la ruta donde lo encontró personal de guardafauna, quienes le brindaron los primeros auxilios y buscaron señal telefónica para requerir la presencia de los sistemas de emergencia del hospital José Venier de Las Lajas.

El lugar donde casi ocurrió una tragedia se ubica en la confluencia de los ríos Codihue y Agrio.

rio codihue Foto archivo: río Codihue.

Según pudo averiguar LMNeuquén, el conscripto fue trasladado de Las Lajas a Zapala y permanece internado allí en estado crítico.

Los compañeros del militar expresaron su sorpresa y preocupación por el incidente. A pesar de ser consultadas las fuerzas de seguridad y de investigación en el caso, hasta el momento no han respondido a los requerimientos periodísticos.

¿Dónde pedir ayuda?

Línea de Salud Mental de Neuquén (299) 5358191.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (011) 52751135.

Vecinos autoconvocados por la prevención del suicidio de San Martín de los Andes (294) 4314454.

NOTICIA EN DESARROLLO.-