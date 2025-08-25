Qué dijo el padre de la joven atropellada por un conductor alcoholizado

Una motociclista fue embestida por el conductor de una camioneta y se salvó gracias al casco. El hombre tiene una condena por un choque fatal.

La joven que fue atropellada por un conductor alcoholizado que cumplió condena por matar al volante -también alcoholizado- se recupera de las lesiones. Para su familia, fue casi un milagro que las consecuencias del impacto no fuesen más graves.

El incidente vial se produjo en Roca, el sábado por la noche, cuando en la intersección de las calles Viterbori y Nahuel Huapi la mujer fue embestida desde atrás por una Chevrolet Tracker. La joven iba en moto y la camioneta era conducida por Oscar De Piano, un hombre que había estado preso anteriormente por un accidente fatal en la misma zona. El test de alcoholemia dio positivo.

Según explicó el padre en diálogo con ANRoca, gran parte del impacto lo recibió el casco , lo que ayudó a proteger la cabeza de su hija. Además de los golpes, la joven sufrió algunas lesiones en los codos, rodillas y tobillo, pero ninguna herida de consideración. La joven sigue en recuperación, y su estado de salud es estable.

La motociclista fue atendida en primera instancia por un equipo del SIARME que llegó rápidamente al lugar del accidente y como no presentaba heridas de consideración no requirió traslado a un centro médico.

camioneta oscar de piano

Aunque posteriormente fue trasladada al Sanatorio Juan XXIII de manera particular para realizar un exhaustivo control y análisis para descartar cualquier lesión. De Piano se habría hecho cargo de esos gastos y se habría puesto a disposición de la víctima del choque.

La situación del conductor alcoholizado

Ahora, la familia de la joven está evaluando si avanzará o no con una presentación legal, aunque debido a la naturaleza leve de las lesiones, no habría posibilidades de accionar penalmente contra el conductor de la camioneta más allá de sus antecedentes. De Piano provocó una muerte conduciendo alcoholizado y recuperó el carnet de conducir en forma anticipada. La decisión de la Justicia está en la mira de la ONG Estrellas Amarillas.

El accidente en el que se vio involucrado Oscar De Piano, quien había sido condenado anteriormente por un fatal choque en la misma zona que resultó en la muerte de Claudia Segura, no tendría implicancias en su condena anterior.

Según explicaron abogados especialistas en derecho penal, la nueva colisión no tendría implicancias en su condena anterior ni en su situación judicial.

La inhabilitación para manejar que tenia De Piano fue levantada de manera anticipada por un juez de Roca y desde el año tiene el permiso para manejar.