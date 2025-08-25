Unter y Educación vuelven a paritarias por aumento salarial

El gremio Unter y el Ministerio de Educación se reunirán en Viedma. Los docentes esperan que el Gobierno mejore la última propuesta salarial.

Los representantes del Ministerio de Educación y del gremio Unter reanudan este lunes la paritaria salarial, en busca de un acuerdo que evite un nuevo conflicto. La reunión será a las 11, en la sede de la secretaría de Trabajo en Viedma . La reunión se produce con dos procesos electorales como telón de fondo.

El último encuentro se produjo el viernes 8 de agosto , donde el Gobierno reiteró su última oferta, que había sido declarada insuficiente por el Congreso. Al no haber una nueva propuesta, la paritaria fracasó.

Este lunes los representantes de los docentes esperan que Educación realice no solo un ofrecimiento superador, sino que dé respuestas a la serie de reclamos que viene planteando en el ámbito paritario. La Unter llegará con su pliego de reclamos e insistirá en la devolución de los descuentos por paro. Pedirá que ningún docente esté por debajo de la línea de la pobreza y una simulación para que el nomenclador docente tenga reflejadas las particularidades salariales del sector.

En la paritaria del 8 de agosto, Educación reiteró la propuesta que realizó la última vez, que el Congreso docente declaró insuficiente: una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

Paritarias Unter 28-02-24.jpg La paritaria docente está fijada para este lunes. Gobierno rionegrino

Desde el Gobierno no se anticipó si habrá una nueva oferta salarial. En paralelo a la negociación con la Unter hay reclamos de otros sindicatos, como ATE y Asspur, para que se anticipe la negociación salarial por el impacto de la inflación. Los trabajadores aseguran que el aumento de la canasta básica superó el acuerdo salarial.

Elecciones en la Unter

Para el gremio esta reunión no es una más, ya que tendrá elecciones el 16 de octubre para renovar las autoridades del Consejo Directivo Central. Algunas seccionales harán sus elecciones antes de esa fecha. Por ello, el resultado de estas negociaciones son centrales para el oficialismo que quiere mantenerse en la conducción, frente a una oposición unificada y más combativa.

En ese elección, también se renovará la Comisión Revisora de Cuentas, la Junta de Disciplina, los representante ante el Consejo de Administración del IPROSS, delegados al Departamento de Salud en la Escuela y delegados Congresales a CTERA. Y la representación del sindicato en cargos institucionales en el Consejo Provincial de Educación: Juntas de Clasificación de Nivel Inicial, Primario y Secundario, y Junta de Disciplina Docente.

Pero el Gobierno también tiene en juego la elección de octubre, pero la del 26 donde se eligen diputados y senadores, y debe llegar con la menor conflictividad posible.

De manera simultánea se realizará el acto comicial para renovar Consejo Directivo Local, Consejero/a Docente de Consejo Zonal de Educación y Comisión Revisora de Cuentas en las seccionales Viedma, Conesa, Almafuerte, Roca – Fiske Menuco, Catriel, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Las seccionales que desarrollarán las elecciones locales con anterioridad son Valcheta (este miércoles), El Bolsón (el jueves), Villa Regina y Valle Medio (3 de septiembre), Cinco Saltos (el 5 de septiembre), Allen y Río Colorado (10/9) y Cipolletti (26/9).