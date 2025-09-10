Paritarias en Educación: el ultimátum de Unter al Gobierno

El gremio Unter rechazó una oferta de sumas fijas y bono. Advirtió a Educación que la próxima reunión es "la última oportunidad" de avanzar en la negociación.

Las paritarias salariales entre el gremio docente Unter y el ministerio de Educación están en puerto muerto. El Gobierno oficializó la misma oferta salarial que se presentó a los gremios del Ejecutivo que aceptó ATE . Sin embargo, para la Unter es "lo ofrecido en julio que el congreso declaró insuficiente". El jueves 18 habrá un encuentro clave.

Educación realizó una propuesta salarial al sindicato docente que consiste en sumas fijas no remunerativas en concepto de Asignación Docente, por agente y por rango de antigüedad de:

Además se dispuso el pago de un bono no remunerativo por agente por única vez de $25.000 a abonar el próximo 24 de septiembre.

Pese al rechazo de Unter, el Gobierno implementó la oferta salarial realizada en julio por lo que considera que el bono "se suma" a lo ya otorgado. Para la Unter, en cambio todo lo planteado es una "propuesta" que se considera insuficiente. Es, quizás, el botón de muestra del nulo avance de las negociaciones desde el primer semestre en adelante.

El gremio docente rechazó la oferta durante la reunión, por lo que se fijó una nueva fecha para continuar las paritarias, que se concretará bajo advertencia de un posible conflicto. Las bases de Unter presionan, cada vez más, para iniciar acciones de protesta si no hay aumento.

"Seguimos considerando la propuesta absolutamente insuficiente, porque no alcanza para recuperar el deterioro del salario docente, que se ha profundizado aún más en estos días por el nuevo aumento del dólar que impacta de lleno sobre el precio de los bienes de consumo esenciales, el costo de los alquileres, los combustibles y los servicios básicos", afirmaron dese el sindicato.

"En este crítico escenario, resulta impostergable avanzar hacia una recomposición salarial que sea justa y acorde con la realidad socioeconómica que enfrentamos. Al gobierno provincial se le agotan los plazos y el 18 de septiembre tiene la última oportunidad de hacer una propuesta que responda integralmente a los requerimientos de los trabajadores de la educación", concluyeron.

Unter pierde la paciencia

Silvana Inostroza, secretaria general de la Unter, cuestionó la postura e Educación. "Nosotros aceptamos el cuarto intermedio (del lunes) con la condición de que no se presentara un bono, porque no es salario. Pedimos un aumento que quede en nuestro sueldo básico. Y la propuesta que recibimos son sumas fijas y un bono".

Para el gremio, dijo Inostroza, "esta propuesta todavía es insuficiente y nos pidieron un cuarto intermedio. Nosotros asentamos en el acta que tuvimos muchísima paciencia y que el 18 de septiembre es la última oportunidad del Ministerio de Educación para presentar una oferta salarial concreta que impacte realmente en los salarios, en porcentajes al básico, que no afecte la escala salarial que es lo que hacen las sumas fijas".

Tras la reunión de negociación del próximo jueves 18 la Unter analizará el estado de la negociación en un congreso provincial. Si se recibió una oferta que se ajuste a su reclamo, votará por la aceptación o el rechazo. Si Educación mantiene su postura de las últimas paritarias, en cambio, el gremio docente retomaría la discusión de un plan de lucha.