Acampaban y hacían fuego en zonas prohibidas: Parques Nacionales aplicó multas millonarias

Una familia quiso hacer un asado y encendió el fuego en una zona peligrosa. Fue multada.

En el marco de la emergencia ígnea vigente y ante la prohibición absoluta de encender fuego fuera de los campings organizados, los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi intensificaron los operativos de control en áreas lacustres, costas de lagos, ríos y distintos sectores de uso público.

A pesar de la amplia difusión de la normativa y de las restricciones establecidas, durante las recorridas se detectaron residentes y turistas acampando y realizando fuego en sectores no habilitados. Entre los puntos donde se labraron actas de infracción figuran Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el área de Confluencia. En las zonas de Bariloche y Villa La Angostura es donde más imprudencia detectaron.

También la problemática se presenta en los Parques Municipales. Por ejemplo, un hombre de 35 años fue sorprendido realizando fuego en un área prohibida del Parque Municipal Llao-Llao , en el Arroyo Angostura, el martes por la tarde.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía recibió un llamado por la presencia de personas realizando fuego en un fogón abierto en la zona, lo que está totalmente prohibido debido a las condiciones climáticas extremas.

Alfredo Allen, presidente del Ente Municipal Llao Llao y Subsecretario de Planeamiento, se refirió a la situación en diálogo con El Cordillerano Radio, donde reiteró la necesidad de cumplir con la normativa de no hacer fuego en ningún lugar que no esté habilitado. “Realmente viene muy complicado el tema de los incendios forestales en los alrededores de Bariloche”, indicó el funcionario.

Por otro lado, explicó los detalles de lo ocurrido en la costa del arroyo Angostura -en la zona del desagüe del lago Moreno al lago Nahuel Huapi- que involucró a una familia de turistas oriundos de Buenos Aires.

“Los guardaparques fueron avisados por el personal policial, y al dirigirse al lugar, constataron que habían realizado fuego en un área prohibida, incumpliendo la normativa ambiental vigente”, indicó. Las personas fueron notificadas de la infracción y se les aplicarán las sanciones correspondientes. También otro grupo de personas acampaban y hacían fuego en zonas prohibidas y serán multadas. En fin, los casos de infractores se renuevan generando alarma...

Consultado sobre la mejor manera de que el mensaje llegue a quienes viajan a vacacionar a Bariloche, destacó que, tanto en el Parque Municipal como en el Parque Nacional, se informa a los turistas de la prohibición de hacer fuego por parte de los guardaparques. “También está muy difundido en redes sociales y en los medios locales; el que lo hace es porque no tiene conciencia”, señaló.

Asimismo, aclaró que el peligro de incendio es altísimo incluso cerca del agua. “Aunque estés en la costa del lago, podes provocar un incendio forestal de una gran envergadura, porque de un lado hay agua pero del otro lado hay bosque, y el viento puede soplar para el lado del bosque”, explicó.

Desde la Municipalidad de Bariloche, reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente en áreas naturales protegidas. Por otro lado, solicitan que, ante la presencia de una columna de humo o personas haciendo fuego, hay que comunicarse al 911, con Protección Civil al 103 o con Parques Nacionales al 105.

Como consecuencia de las infracciones, Parques Nacionales informó que se están labrando numerosas actas y aplicando sanciones económicas severas, con multas que parten de un mínimo de 2.000.000 de pesos para quienes incumplen la normativa vigente.