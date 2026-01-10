Dramático testimonio de la cipoleña que vive entre El Hoyo y Epuyén: "Un infierno, ayúdanos Dios"

Roxana Acuña es una vecina conocida en Cipolletti y Fernández Oro que a la vez pasa buena parte del año en la zona de El Hoyo , que hoy arde y sus habitantes viven un drama. En un crudo relato , esta amante de la naturaleza pide a Dios que llueva en esa región y que la gente no los abandone en medio de la catástrofe por los incendios.

" Es tremendo lo que estamos pasando. A pesar de haberse calmado algo, para las próximas horas se esperan más vientos, lo que complicaría nuevamente el panorama", afirmó con lógica preocupación.

"Familias, vecinos, que están perdiendo absolutamente todo, animales quemados por el fuego. Los brigadistas que no paran, trabajan día y noche arriesgando sus vidas, se refleja en sus rostros el cansancio y aún así siguen adelante. Vecinos autoconvocados que preparan viandas , llevan agua y frutas para la gente que está combatiendo el monstruo del fuego", realizó una dramática reseña del cuadro de situación en la región.

1767744863033-incendiox El fuego que comenzó en Puerto Patriada se extendió hacia el ejido de Epuyén. También complica a El Hoyo

Entre lágrimas, agregó: "Realmente, uno de los paraísos más hermoso de nuestra Patagonia, hoy es un infierno y a esto sumado la desidia que viene de hace años, por la falta de agua, ya que se corta la luz y nos quedamos sin agua. Solo nos queda pedirle a Dios que nos mande lluvia, solo él puede ayudarnos en este momento", dijo en declaraciones al colega Miguel Parra.

Violento ataque a un brigadista

Un brigadista del Splif Bariloche fue atacado a golpes y un arma blanca por un hombre en la Pasarela del Manso, cuando volvía de combatir el incendio en Epuyén. La agresión tuvo lugar el jueves a las 14 cuando el hombre agredió con golpes de puño, sacó una navaja y le cortó un dedo.

El hecho se registró en el marco de la emergencia ígnea, en el que más de 4000 hectáreas se quemaron, y que provocó la evacuación de más de700 personas. En este contexto, miles de personas realizan un corta fuego para defender sus hogares de las llamas. Además, la agresión sucedió durante un día de riesgo extremo por las altas temperaturas.

El ataque se dio en la zona de la Pasarela del Manso Medio, cuando el trabajador del SPLIF Bariloche regresaba de cumplir funciones combatiendo el fuego y un hombre le exigió apagar el fuego en un camping cercano. El agresor le propinó varios golpes de puño y lo atacó con un cuchillo, que le provocó el corte de su dedo.

brigadistas

El comisario de la Subcomisaría del Río Villegas explicó: “Lo agredió con golpes de puño en el rostro, también el sujeto agresor extrajo una navaja y le provocó un corte en la primera y segunda falange de su mano. Las lesiones fueron de carácter leve. Se está investigando la causa y se informó de inmediato al fiscal de turno”.

La familia del brigadista denunció que existieron amenazas previas y posteriores al episodio de violencia. El trabajador del Splif se encuentra fuera de peligro y las heridas recibidas fueron definidas como leves. Sin embargo, las lesiones en la primera y segunda falange constituyen la pérdida de gran parte del dedo.