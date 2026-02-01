Policiales LMCipolletti encontraron Encontraron en buen estado de salud a la adolescente que desapareció en Cinco Saltos

Es la menor de 17 años que se ausentó el sábado en horas de la madrugada de su casa. Fue hallada en otro domicilio donde le habían dado albergue.







Desde la Comisaría 7ma de Cinco Saltos se había pedido ayuda a la comunidad para encontrar a la menor desaparecida. Archivo

En buen estado de salud apareció la adolescente de 17 años que se había el sábado por la madrugada se había ausentado de su casa de Cinco Saltos.

Fuentes policiales informaron que se encontraba en una vivienda ubicada en inmedaciones de las calles Pedro Ramos y Remedios Escalada. Allí una familia le habría dado albergue y al parecer no sería la primera vez.