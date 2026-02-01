El clima en Cipolletti

icon
32° Temp
37% Hum
Policiales
LMCipolletti encontraron

Encontraron en buen estado de salud a la adolescente que desapareció en Cinco Saltos

Es la menor de 17 años que se ausentó el sábado en horas de la madrugada de su casa. Fue hallada en otro domicilio donde le habían dado albergue.

Desde la Comisaría 7ma de Cinco Saltos se había pedido ayuda a la comunidad para encontrar a la menor desaparecida. 

Desde la Comisaría 7ma de Cinco Saltos se había pedido ayuda a la comunidad para encontrar a la menor desaparecida. 

 Archivo

En buen estado de salud apareció la adolescente de 17 años que se había el sábado por la madrugada se había ausentado de su casa de Cinco Saltos.

Fuentes policiales informaron que se encontraba en una vivienda ubicada en inmedaciones de las calles Pedro Ramos y Remedios Escalada. Allí una familia le habría dado albergue y al parecer no sería la primera vez.

Te puede interesar...

La ausencia de la menor puso en marcha el protocolo de búsqueda de personas que incluyó la difusión de avisos con su rostro con el fin de pedir ayuda a la comunidad para encontrarla.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta