Otra vez un domingo con viento: a qué hora y a cuánto llegarán las ráfagas

Después de un fin de semana largo donde muchos aprovecharon para una escapada, el pronóstico no le sonríe tanto a los neuquinos. Los detalles.

La primavera parece estar más fresca que nunca este domingo en el Alto Valle , y pese a que por la tarde habrá un día templado, las mañanas siguen estando frescas en la región. Según el pronóstico , no se anuncian lluvias , pero seguirá ese viento caprichoso que nunca termina de irse del todo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará fresca, con una mínima cercana a los 9 °C, y el cielo presentará una leve nubosidad que irá variando a lo largo del día.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 14 °C, y hacia la tarde el termómetro alcanzará su punto máximo en 23 °C, un valor moderado para la época, ideal para quienes quieran salir al aire libre sin padecer ni frío ni calor. Pero atención porque el viento será el protagonista de la jornada, aunque no con tanta intensidad. Soplará desde el sudoeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h, especialmente antes del mediodía.

En tanto que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en lo general, aunque agrega matices: el día estará despejado, con presión atmosférica en torno a los 1009 hPa y un ambiente seco, típico de la región. Sin embargo, hacia la noche el panorama podría cambiar levemente: el cielo se tornará parcialmente nublado, con vientos que aumentarán a 34 km/h y ráfagas de hasta 61 km/h.

Pronóstico: ¿Habrá lluvias?

Nada de lluvias -la probabilidad se mantiene en 0 % durante toda la jornada-, pero sí una advertencia que pocos quieren escuchar. El viento no se retira sin dejar su marca. La sensación térmica podría variar algunos grados por efecto de las ráfagas, sobre todo al caer el sol.

Será un domingo templado, algo nublado y ventoso, con una amplitud térmica moderada y condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre que el viento no arruine los planes. La noche cerrará en torno a los 18 o 19 °C, agradable, aunque con ese murmullo constante del aire del oeste que sigue soplando sobre el Alto Valle.

Vuelve a nevar en la cordillera

En la zona cordillerana rionegrina el invierno no se quiere despedir. Si bien este domingo tanto en Bariloche como en El Bolsón estará algo nublado pero con presencia del sol y una temperatura máxima de 14º, para este lunes se esperan chaparrones por la mañana lo mismo que el martes. Mientras que el miércoles volverán las nevadas acompañadas con lluvias. Luego del jueves las precipitaciones cesarán.

En Maquinchao, corazón de la Línea Sur, el tiempo estará muy agradable, con sol, algo de nubes y una máxima de 19º. Así se transcurrirá el resto de la semana.

En la Costa Atlántica también cerrará el fin de semana largo con buen clima, aunque en Viedma se esperaban lluvias por la mañana. El martes habrá un notable incremento de la temperatura, con una máxima que alcanzará los 29º el miércoles, mientras que en Las Grutas y San Antonio llegará a los 27º.

Las buenas condiciones también se notarán en el Valle Medio, donde el termómetro marcará 29º promediando la semana.