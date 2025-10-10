Agenda completa: todo lo que podes hacer este fin de semana largo en Cipolletti

Cipolletti propone un fin de semana largo con espectáculos para todas las edades: música, ferias, cine y actividades para disfrutar en familia o con amigos.

La ciudad comienza a vivir un fin de semana largo cargado de actividades.

Con la llegada del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Cipolletti se prepara para vivir tres días repletos de propuestas culturales y recreativas. Desde espectáculos infantiles hasta grandes conciertos, el Complejo Cultural, las plazas y distintos espacios de la ciudad serán escenario de una agenda diversa para disfrutar en familia, con niños o amigos.

El sábado 11, desde las 16 horas , el Complejo Cultural Cipolletti recibirá a Pequeño Pez , la banda infantil que celebra sus 10 años de trayectoria con su espectáculo “La Fiesta”. Con títeres, teatro y danza, el grupo invita a cantar y jugar con un mensaje educativo y de valores. Las entradas tienen un valor de $32.000 y prometen un viaje por distintos géneros musicales, desde el rock hasta la chacarera.

Por la noche, la música seguirá sonando fuerte con la 9ª edición de la Jam de Música en la Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787), a partir de las 21 . Un encuentro abierto y gratuito donde músicos de la región se reúnen a improvisar y compartir su arte. Los asistentes pueden llevar su instrumento para sumarse a la experiencia.

Milonga Cipo Las noches de Milonga en Cipolletti, un clásico cada fin de semana. Gentileza

A la misma hora, el Complejo Cultural presentará a Ave Fénix, un cuarteto de cuerdas argentino con proyección internacional. Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, el grupo fusiona pop, rock, música de cine y clásicos universales. Las entradas tienen un valor de $35.000.

Y para los amantes del rock y el reggae, el Círculo Italiano (Yrigoyen 777) será el punto de encuentro para una noche histórica: Nonpalidece y Árbol compartirán escenario por primera vez en Cipolletti, combinando sus giras “Celebración” y “30 años”. El recital comenzará a las 20 y las entradas cuestan $50.000.

También el sábado, a las 21:30, llega una nueva edición de La Milonga de Fabiana y Richard, esta vez en la Sala Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos). Una cita clásica para los amantes del tango, con entrada a $8.000, donde no faltará el abrazo, la música y la danza.

Feria de economía popular .jpg Este domingo, una nueva edición de la Feria de la Economía Social en Plaza San Martín. Archivo

Domingo de feria y cine

El domingo 12 de octubre, la Plaza San Martín se vestirá de color con la Feria de la Economía Social, en el marco del mes aniversario de la ciudad. Desde las 16 hasta las 22, más de 80 emprendedores y artesanos locales ofrecerán productos de marroquinería, bijouterie, tejidos, cosmética natural, alimentos, aromáticas y mucho más. Una opción ideal para pasear en familia, apoyar el trabajo local y disfrutar de una tarde al aire libre.

Por su parte, el Espacio INCAA del Complejo Cultural Cipolletti proyectará varias películas durante el fin de semana.

“Belén” (+16), inspirada en una historia real sobre criminalización y desigualdad de género, se podrá ver el viernes a las 18 y el domingo a las 20:30.

“Tron: Ares” (+13), con acción y tecnología, se proyectará el viernes y sábado a las 20:30, y el domingo a las 18.

“Lágrimas de fuego” (+16), una comedia ácida sobre vínculos y frustraciones, estará disponible el sábado a las 18.

Las entradas pueden adquirirse a través de ccc.cipolletti.gob.ar.

Una ciudad en movimiento

Con esta agenda variada, Cipolletti se consolida como un polo cultural y de encuentro en la región. Desde la infancia hasta los adultos mayores, las opciones para disfrutar del fin de semana largo son múltiples: música, arte, danza, ferias y cine se combinan para ofrecer una experiencia completa en el corazón del Alto Valle.