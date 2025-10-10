Alerta por viento zonda en la región: cuáles son las zonas afectadas

Se espera viento durante todo el fin de semana en Cipolletti y Neuquén.

Un sector de la provincia de Neuquén estará afectado, este viernes, por viento zonda . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo, mientras que en Cipolletti y Neuquén se sentirán fuertes ráfagas durante el fin de semana, aunque no se emitió alerta.

El alerta rige para este viernes a la tarde y la noche , en la zona Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja", precisó el organismo nacional.

Por otra parte, para este viernes durante el día en Cipolletti, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el cielo estará inestable, con una temperatura de 26°. El viento soplará a 17 km/h con ráfagas de 35 km/h. A la noche se espera un cielo mayormente cubierto y una temperatura de 4°. El viento será de 49 km/h, con ráfagas de 59 km/h.

El pronóstico para el fin de semana

Este sábado, en Cipolletti, el cielo estará inestable con una temperatura máxima de 21°. El viento será de 49 km/h con ráfagas de 57 km/h. Por la noche se prevé un cielo despejado y ventoso. La temperatura descenderá a 4°. El viento soplará desde a 50 km/h, con ráfagas de 71 km/h.

En tanto, el domingo el cielo estará despejado, con una temperatura de 23°. El viento vendrá del oeste a 27 km/h, con ráfagas de 34 km/h. A la noche, el cielo estará parcialmente nublado y ventoso, con una temperatura de 4°. El viento soplará a 49 km/h, con ráfagas de 76 km/h.

viento (1).png Se tratan de un fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El pronóstico para la próxima semana en Cipolletti

El próximo lunes, según lo expuesto por la AIC para el inicio de la semana, el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura de 23°. El viento será de 43 km/h, con ráfagas de 60 km/h. A la noche se espera un cielo cubierto, con una temperatura de 5°. El viento será de 32 km/h con ráfagas de 41 km/h.

En tanto, el martes se prevé, durante el día, cielo cubierto, con una temperatura de 25°. El viento vendrá del oeste a 49 km/h, con ráfagas de 70 km/h. Hacia la noche, el cielo estará mayormente despejado, con una temperatura de 3°. El viento soplará a 53 km/h, con ráfagas de 53 km/h.

Por último, el miércoles durante el día se espera un cielo despejado, con una temperatura de 24°. El viento será de 31 km/h, con ráfagas de 42 km/h. Por la noche, el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura de 0°. El viento será de 23 km/h, con ráfagas de 39 km/h.