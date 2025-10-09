Qué servicios no se brindarán durante el fin de semana largo en Cipolletti

Este viernes 10 de octubre inicia un nuevo fin de semana largo en la ciudad por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Cómo funcionarán los servicios?

Un nuevo fin de semana largo con servicios interrumpidos y otros con normalidad en Cipolletti.

El próximo fin de semana largo en Cipolletti, que comienza el viernes 10 de octubre en conmemoración al Día del Respeto a la Diversidad Cultural , tendrá un esquema especial en algunos servicios públicos. Desde la Secretaría de Servicios Públicos , se confirmó que la recolección de residuos domiciliarios se desarrollará con normalidad en la mayoría de los días, aunque con las interrupciones habituales del sábado.

Sábado 11 de octubre: sin recolección, como ocurre habitualmente.

Domingo 12 de octubre: recolección normal.

Desde el municipio recordaron a los vecinos evitar sacar los residuos el sábado, para mantener la limpieza de la vía pública y evitar acumulación de basura en veredas o contenedores.

camion recolector residuos basura.jpg La recolección de residuos en la ciudad funcionará con el cronograma habitual. Estefania Petrela.

Cementerio local y servicios de emergencia

El Cementerio Local permanecerá abierto el viernes 10 de octubre de 9 a 17 horas para visitas. Se solicita a los vecinos respetar los horarios establecidos para el ingreso y egreso del predio.

Asimismo, se recordó que ante cualquier emergencia urbana, los vecinos podrán comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas.

Transporte, bancos y estacionamiento

Durante el feriado, el Tren del Valle funcionará con su cronograma de feriado, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de viajar.

Los bancos y la administración pública permanecerán sin atención al público durante el viernes, retomando sus actividades el lunes 13, tras el fin de semana largo.

Por su parte, el estacionamiento medido será gratuito durante toda la jornada del viernes, una medida que busca facilitar el movimiento en el centro de la ciudad ante la menor actividad comercial.

E.C.P BANCOS (4).JPG Sin atención presencial en las entidades bancarias de la ciudad hasta el lunes 13. Estefania Petrella

¿Por qué es feriado el 10 de octubre?

El Gobierno Nacional publicó un decreto en el Boletín Oficial por el cual se determinó un nuevo criterio para el traslado de feriados. Este nuevo marco legal establece que los asuetos catalogados como "trasladables" que originalmente caen en un día del fin de semana pueden ser corridos de fecha.

El objetivo de esta medida es remediar el "vacío legal" que existe en la ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no especificaba qué hacer en los casos en que estas fechas coincidían con sábados o domingos. El Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representaba ir en contra del “espíritu original de la norma”, que busca generar períodos de descanso extendidos y fomentar el turismo interno.

De esta manera, el 12 de octubre conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo. El Gobierno confirmó que se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable, por lo que será un día de descanso extra para todos los trabajadores.

feriados 2025 Solo restan cuatro feriados para culminar el 2025. Ilustración

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El 12 de octubre es una fecha cargada de significado histórico y social. Originalmente conocido como "Día de la Raza", desde 2010 se lo conmemora como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reconocimiento a los pueblos originarios y a la necesidad de reflexionar sobre la riqueza de las distintas identidades que conviven en Argentina y América Latina.

El cambio de nombre y de enfoque busca dejar atrás una mirada euro centrista del "descubrimiento de América" y resaltar la importancia de la interculturalidad, la memoria histórica y el respeto mutuo entre las comunidades.

Próximos feriados del año

Con este fin de semana largo, el calendario nacional entra en la recta final de feriados de 2025. El próximo descanso llegará recién en noviembre, con un nuevo fin de semana XXL.

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, los cipoleños podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo para descansar, visitar a familiares o aprovechar las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.