Colapsó parte del techo de un galpón de empaque por un incendio

Se trata del llamado "Galpón Azul" de San Patricio del Chañar. Vecinos alertados por el humo llamaron a los bomberos locales para sofocarlo.

Un incendio que se desató en la noche del miércoles en un galpón de empaque de San Patricio del Chañar hizo que colapsara parte del techo. Los vecinos del barrio Parque Industrial fueron los que alertaron por la fuerte presencia de humo.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar indicaron informaron que fueron alertados anoche sobre un importante incendio estructural que se desató en la localidad en el sector del Galpón Servicios Frutícolas, popularmente conocido como el "Galpón Azul".

El jefe del cuartel de bomberos locales, Florencio Barro, explicó se trata de un galpón de empaque que está fuera de servicio desde hace meses y que en su interior se encontraba toda la maquinaria.

“Nos alertaron que salía humo de adentro del galpón, se fue con una dotación y se confirmó el incendio, que estaba confinado. Es decir, que no había llamas al momento de llegar sino mucha presencia de humo”, explicó Barro a LMNeuquén.

incendio - galpón- Rincón de los Sauces-4 Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Colapsó parte del techo del galpón de empaque

El bombero indicó que a las 22 los convocaron porque se sentía un fuerte olor a humo en el barrio y de inmediato salieron del cuartel con una dotación. Una vez en el lugar y confirmado el incendio realizaron la búsqueda y pudieron dar con el foco de incendio en su interior.

Fue en un lateral del galpón donde – precisó- se encuentran las oficinas, un depósito y baños. “En el sector del incendio colapsó el techo por la temperatura, además era un depósito y había todo tipo de combustible”, sostuvo Barro.

incendio - galpón- Rincón de los Sauces-3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Explicaron que dada la naturaleza del evento, calificado como un incendio de estructuras, y ante el riesgo inminente de colapso del techo y la gran cantidad de material combustible presente, el personal debió trabajar intensamente utilizando equipos de respiración autónoma (ERA) para mitigar las llamas en un ambiente de alta peligrosidad.

El operativo contó con la participación de cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad. Además, colaboraron activamente el Cuartel 5 de Policía con una dotación, personal de Protección Civil de la Municipalidad, y efectivos de la Comisaría 13. También la presencia de una ambulancia del hospital local para brindar asistencia y cobertura sanitaria al personal de emergencia, como así también se acercaron los propietarios del establecimiento.

incendio - galpón- Rincón de los Sauces Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Gracias al gran despliegue y el profesionalismo demostrado por todo el personal interviniente, el incendio pudo ser controlado y extinguido en su totalidad pasadas las 00.30.

Puntualizaron que, como resultado del siniestro, se registraron daños materiales significativos en la estructura y el contenido del galpón. Por la intervención no se reportaron bomberos ni personal interviniente lesionado.