Cipolletti acelera su plan de asfalto: una obra clave cambiará la circulación en una zona muy transitada

Arranca una obra clave del plan de 500 cuadras: pavimentarán una de las arterías más importantes del plan municipal y anticipan cambios en la circulación en la zona.

El plan de asfalto que impulsa el Municipio suma un nuevo frente y esta vez apunta a una de las calles más transitadas: Mosconi .

Según confirmó el intendente Rodrigo Buteler , en los próximos 20 días comenzarán los trabajos en el tramo comprendido entre Maestro Espinosa y Vélez Sarsfield , una zona clave para la circulación diaria.

La obra contempla un total de 900 metros lineales de pavimento , con una intervención integral que incluye:

Preparación del suelo

Construcción de la base

Colocación de carpeta de concreto asfáltico

Además, se proyecta una calzada de 8,5 metros de ancho con banquinas laterales, lo que permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito.

El objetivo: mejorar la vida diaria

Desde el Municipio destacaron que el objetivo principal es optimizar la circulación y la calidad de vida de los vecinos, en el marco del ambicioso plan de 500 cuadras de asfalto.

La obra también apunta a mejorar la conectividad en el sector y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.

Atención conductores: habrá cambios en el tránsito

Durante el avance de los trabajos, se prevén restricciones parciales en la circulación, por lo que se pidió a vecinos y automovilistas circular con precaución y respetar la señalización.

El inicio de esta obra marca un nuevo paso en uno de los planes de infraestructura más importantes de la ciudad, que promete transformar varios barrios en los próximos meses.