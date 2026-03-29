Rodrigo Buteler anunció nuevos carteles en las calles y anticipó cómo impactará en los barrios

Comenzó un plan de recambio de nomencladores que promete ordenar la ciudad y llegar progresivamente a todos los sectores.

El intendente Rodrigo Buteler anunció el inicio de un plan de recambio y colocación de nuevos nomencladores en distintos puntos de Cipolletti .

La iniciativa ya comenzó a implementarse y forma parte de una estrategia para mejorar la organización urbana.

Los trabajos comenzaron sobre calle Nahuel Huapi , aprovechando el avance del plan de asfalto en la zona. Desde el municipio explicaron que la intervención se extenderá de manera progresiva a otros sectores de la ciudad.

Rodrigo Buteler destacó que el municipio avanza con la colocación de nomencladores en distintos barrios de la ciudad, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. “Estamos poniendo carteles de calles en todos los barrios que no tenían. Es un pedido de años y, así como hacemos rotondas, calles e iluminación, también es importante algo tan sencillo como un cartel con el nombre y la numeración para poder ubicarse en la ciudad”, expresó.

Más señalización y mejor ubicación

El objetivo principal es reemplazar carteles deteriorados o poco visibles, y sumar señalización en lugares donde directamente no existía. Según destacaron, esto permitirá una mejor orientación tanto para vecinos como para quienes transitan la ciudad.

Barrio por barrio: cómo continuarán los trabajos

El plan contempla un despliegue gradual, avanzando barrio por barrio, con la intención de alcanzar toda la ciudad. En la misma línea, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, detalló que los trabajos ya se encuentran en marcha en el barrio Las Calandrias y que continuarán en otros sectores. “Vamos a seguir por San Jorge, el centro, San Pablo, Anai Mapu, Juventud y Desarrollo, Ferri y el Parque Industrial”, adelantó.

Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de una medida que apunta a ordenar el espacio urbano y mejorar la circulación cotidiana. "Donde falta un cartel ahí estamos nosotros para colocar y ordenar la ciudad", concluyó el intendente.