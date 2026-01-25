Accidente fatal en la Ruta 250: confirmaron la identidad del joven que murió en el vuelco

El trágico accidente se registró en las primeras horas de este domingo. El joven tenía 21 años y era oriundo de Choele Choel.

El accidente fatal ocurrió entre Lamarque y Luis Beltrán en las primeras horas de este domingo. Foto: Gentileza.

Este domingo durante la mañana, un grave accidente de tránsito conmocionó a la región. Un joven de 21 años murió tras un vuelco en la Ruta Nacional 250 , en el kilómetro 275, entre Lamarque y Luis Beltrán. Horas más tarde, se confirmó la identidad de la víctima.

Personal policial de la localidad trabajó en el lugar junto a otras unidades especiales para investigar los motivos que generaron el despiste seguido del trágico vuelco.

El tránsito fue desviado durante el operativo realizado por la fuerza policial en el lugar. Según adelantaron, el joven se trasladaba hacia Choele Choel.

Confirmaron la identidad de la víctima que murió en la Ruta 250

Según informaron fuentes allegadas a la víctima, el joven sería de apellido Antillanca y residía en el Barrio Maldonado de Choele Choel. Por lo que al conocerse la información del trágico accidente, se generó una profunda conmoción en la localidad de Valle Medio.

Sobre el siniestro fatal, detallaron que la víctima se trasladaba en una camioneta marca Toyota Hilux desde Lamarque hacia Choele Choel, donde residía. Alrededor de las 7.30 de esta mañana, el joven perdió el control del vehículo y volcó, lo que provocó su muerte de manera inmediata.

Hasta el momento, las primeras actuaciones indicaron que no hubo presencia de otros vehículos involucrados, aunque serán las pericias las que permitirán descartar por completo esa posibilidad.

De acuerdo a la primeras pericias, el conductor habría salido de un local bailable antes del siniestro fatal, aunque esa información todavía forma parte de la investigación en curso.

Además, se conoció que el joven perdió la vida al momento del impacto, ya que al arribar el personal de salud, ya se encontraba sin signos vitales.

Rápidamente se manifestaron expresiones de tristeza y lamento en toda la región en la medida que se iba conociendo esta triste noticia. El comisario Damián Soto, a cargo de Tránsito de Pomona, confirmó para 7 en Punto la fatalidad del accidente, e indicó que aún continúan con las tareas pertinentes en el lugar.

En el lugar se llevaron a cabo trabajos de desvío por parte del personal policial para trabajar en la zona del siniestro.