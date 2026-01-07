La pesadilla de pareja viajera que se convirtió en gratitud por la solidaridad de pueblo rionegrino

Quedaron varados junto a su perra en Pomona por un problema con el vehículo. Ahora, escribieron una carta llena de emoción para relatar lo sucedido y agradecer.

De la amargura e impotencia por un inesperado contratiempo en pleno viaje a la felicidad por descubrir la enorme solidaridad de un pueblo rionegrino . Una pareja y su perrita sufrieron un imponderable en Pomona que pudieron resolver gracias a la rápida intervención del municipio y, sobre todo, a la actitud generosa y desinteresada de los vecinos y trabajadores municipales.

De esta manera, no solo solucionaron el inoportuno inconveniente sino que se llevaron un recuerdo imborrable de la localidad.

¿Qué pasó? La familia quedó varada en Pomona el pasado 29 de diciembre, debido a un problema con la documentación de su vehículo.

Pomona Pomona es un pueblo rionegrino que figura en el top 7 de los más lindos del país, según el tuitero viajero Guido Rodríguez. Además de bello, solidario.

Durante los días de estadía, la comunidad local demostró una vez más su espíritu solidario. Vecinos que se acercaron con alimentos, abrigo y palabras de aliento; personal municipal que puso tiempo, vehículos y gestiones al servicio de quienes lo necesitaban; y una presencia de influyentes autoridades que acompañaron y dieron respuesta concreta a una situación difícil.

Como muestra de agradecimiento, la familia Rodríguez decidió escribir una emotiva carta abierta que fue difundida a través de las redes sociales municipales. En ella no solo relatan lo vivido, sino que destacan con nombre y apellido a muchas de las personas que los ayudaron, reflejando el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a la pequeña localidad.

La carta es un testimonio sincero que pone en valor la buena actitud, la empatía y la calidez humana de los vecinos, y reafirma la idea de que, aun en los momentos más complejos, la solidaridad puede transformar una mala noticia en un verdadero descubrimiento.

La emotiva carta de la pareja, textual

"Querida gente de Pomona: queremos agradecer profundamente a todos los que se preocuparon por nosotros y estuvieron día a día apoyándonos y acompañándonos durante nuestra estadía inesperada en esta bendecida ciudad a la que llaman Jardín de Río Negro pero que nosotros consideramos denominar el Paraíso de la Provincia porque eso es lo que sentimos.

Atravesamos momentos muy difíciles, pero ustedes estuvieron ahí, dándonos fuerza y alentándonos a seguir. No tenemos palabras suficientes para agradecer todo lo que hicieron por nosotros.

Nuestro agradecimiento especial al señor intendente Miguel Ángel Jara, gracias a quien, por sobre todas las cosas, hoy estamos nuevamente en nuestro hogar, y a su asistente Fany, por su constante acompañamiento.

A todo el personal municipal que puso a disposición su tiempo, su vehículo y su buena voluntad para ayudarnos a realizar los trámites necesarios y poder regresar a casa: Susana y Toto. Gracias a cada ciudadano que se acercó al Camping Municipal: Gastón, Estela Suárez y familia, Francisca y su hijo, Silvia Inés Martínez y todo su grupo de Zumba, Bety, por sus riquísimas tortas fritas, la señora Chabero, su hermano y su hijo Cristian, el chofer de la ambulancia del hospital, al personal de la Municipalidad, a las chicas de los baños del Camping Municipal y al oficial de la Policía Caminera que nos consiguió una carpa para poder dormir, cuyo nombre lamentablemente no conocemos.

También a toda la gente que se acercó y a quienes no pudimos registrar su contacto o recordar sus nombres, y a quienes nos escribieron por WhatsApp. En una situación tan difícil, ustedes fueron nuestra bendición. Estamos inmensamente agradecidos y no sabemos cómo devolver todo lo que hicieron por nosotros.

Solo nos queda agradecer a Dios por cada uno de ustedes y pedir que multiplique las bendiciones en cada hogar de Pomona.

Gracias, gracias, gracias.

Que Dios los bendiga en gran manera.

Andrés, Frida y Verónica

Volveremos a encontrarnos en esta ciudad tan humilde y solidaria, que nos hizo sentir parte de su gente.

Que tengan un muy feliz Año Nuevo.

Gracias infinitas".