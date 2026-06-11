"Por mi Cipolletti, sí juro": el nuevo concejal asumió su banca en el Deliberante

Tal como había anticipado LM Cipolletti , Julio César Araneda juró este jueves como nuevo concejal de Cipolletti y ocupó la banca que quedó vacante tras la repentina renuncia de Héctor Sepúlveda. El acto se llevó adelante en el edificio municipal, con la presencia del intendente Rodrigo Buteler , concejales y familiares del flamante edil.

La ceremonia fue breve pero cargada de simbolismo institucional. Al momento de pronunciar la fórmula de juramento, Araneda eligió palabras que condensaron su vínculo con la ciudad: "Por mi Cipolletti, sí juro". La frase, simple y directa, fue recibida con aplausos por quienes acompañaron el acto y marcó el tono con el que el nuevo concejal decidió iniciar su función pública.

Araneda no llega a la política desde un cargo partidario ni desde una carrera institucional. Es taxista, conoce cada barrio de la ciudad desde el asiento de conductor y lleva décadas siendo parte del tejido de Cipolletti. Esa trayectoria, lejos de ser un dato menor, es el eje desde el cual el propio edil construye su identidad como representante.

Araneda juró por su ciudad ante el auditorio con presencia de sus familiares y allegados. (Foto: gentileza HCD)

En sus primeras palabras tras asumir, Araneda fue claro respecto a su mirada sobre la gestión local y el rol que buscará cumplir dentro del Deliberante. "Tengo muchas expectativas, proyectos hay, y apoyo también va a haber", afirmó. Con esa frase trazó una línea de trabajo que combina iniciativa propia con disposición al acompañamiento de lo que considera beneficioso para la ciudad.

Uno de los aspectos más llamativos de las primeras declaraciones del nuevo concejal es su postura frente al Ejecutivo municipal. Araneda integra el bloque Cambia Cipolletti, que forma parte de la oposición dentro del Deliberante, pero sus palabras no dejan margen para la ambigüedad respecto a su enfoque. "Si a Rodrigo le va bien, a Cipolletti le va a ir bien. Queremos que la ciudad siga creciendo y que cada vez esté más lindo para nuestros hijos y nuestros nietos", expresó.

Esa definición coloca al nuevo edil en una posición de oposición dialoguista, similar a la que había planteado su antecesor Sepúlveda al asumir en febrero. Resta ver cómo esa declaración de intenciones se traduce en el trabajo concreto de comisiones y en las posiciones que adopte durante las sesiones.

Julio Araneda, concejal El nuevo edil se suma al bloque de Cambia Cipolletti. (Foto: gentileza HCD)

El bloque opositor recupera un integrante

La incorporación de Araneda llega en un momento clave para Cambia Cipolletti. Tras la renuncia de Sepúlveda, el bloque había quedado reducido a la sola presencia de la concejal Ana Napoli, situación que limitaba su capacidad operativa dentro del cuerpo. Con el nuevo integrante, el espacio opositor recupera representación numérica y podrá retomar con mayor consistencia el trabajo legislativo pendiente.

Al acto de jura asistieron, además del intendente Buteler, los concejales Adriana Dietrich, Martín Posse, Óscar Langowski y Ana María Napoli, junto a familiares, allegados y vecinos que eligieron acompañar el momento.

Araneda asume con un horizonte de aproximadamente un año y medio de gestión, tiempo en el que deberá integrarse a la dinámica del recinto, posicionarse en los debates y demostrar que su conocimiento de la ciudad desde la calle puede traducirse en propuestas legislativas concretas para los cipoleños.