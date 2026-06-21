Avanza un proyecto histórico: ya definieron dónde se construirá el nuevo cuartel de Bomberos

Tras un estudio técnico, eligieron el sector más apto para levantar el futuro cuartel de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro. El proyecto irá al Concejo.

La municipalidad se reunión con los Bomberos Voluntarios para presentar el proyecto del nuevo cuartel. Foto: Gentileza.

El futuro cuartel de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro dio un avance decisivo y empieza a tomar forma. Luego de analizar distintas alternativas, finalmente quedó definido cuál sería el lugar más conveniente para desarrollar una obra muy esperada por la institución y por toda la comunidad.

La iniciativa busca dotar a los Bomberos de un espacio más amplio, mejor ubicado y preparado para acompañar el crecimiento de una entidad fundamental para la seguridad de la ciudad.

Para avanzar con la definición, el Municipio solicitó la colaboración de la Universidad de Flores (UFLO), que elaboró un informe técnico evaluando cuáles eran las zonas más adecuadas para emplazar el futuro edificio.

Tras ese análisis, se determinó que el sector ubicado sobre calle Isla Malvinas reúne las mejores condiciones para concretar el proyecto.

La ubicación fue seleccionada teniendo en cuenta distintos factores vinculados a accesibilidad, operatividad y necesidades propias del trabajo diario que realiza la institución.

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La propuesta será enviada al Concejo Deliberante

Con la ubicación ya definida, el intendente Gustavo Amati avanzará con el próximo paso formal. Según se informó, elevará la propuesta al Concejo Deliberante para que sea tratada y se avance en la aprobación correspondiente.

Desde el Municipio remarcaron que se trata de un proceso construido en conjunto con la institución, buscando proyectar un espacio acorde a las demandas actuales y futuras.

La intención es que el nuevo cuartel permita mejorar las condiciones operativas y fortalecer el trabajo cotidiano que llevan adelante los Bomberos Voluntarios, una institución considerada esencial para toda la comunidad.

De aprobarse, el proyecto marcará un avance importante en una obra que desde hace tiempo aparece entre las necesidades prioritarias de la ciudad.

Que había dicho el intendente de Fernández Oro sobre el reclamo de los Bomberos Voluntarios

En abril, Gustavo Amati, intendente de Fernández Oro, rompió el silencio en diálogo con LM Cipolletti y se refirió al pedido de la Asociación de Bomberos Voluntarios para contar con un cuartel en la ciudad.

“Lo que la Municipalidad les está ofreciendo son tierras en diferentes sectores de la localidad, en puntos estratégicos en los que podrían tomar posesión ya con la documentación correspondiente porque son tierras de la Municipalidad. Nosotros no podemos transmitir algo de lo que no tenemos la titularidad", aclaró la postura oficial el intendente Gustavo Amati.

“No es que les estamos sacando del lugar ni estamos canjeando. El acta compromiso que hizo en su momento el exintendente Mariano Lavín decía que se otorgaría cuando se pudiera lograr la titularidad de las tierras del Ferrocarril. Bueno, lamentablemente hoy eso es inviable, no se va a poder hacer nunca”, fundamentó, tajante, el jefe comunal.

“Para que no pase más el tiempo, decidimos brindarle un lugar más amplio y estratégico para que tengan la comodidad que necesitan”, explicó sobre las distintas alternativas que ofrecen a Bomberos Voluntarios.