Cipolletti, entre las 20 mejores ciudades del país para criar hijos

Un relevamiento federal midió oportunidades de desarrollo infantil en localidades de más de 100.000 habitantes y posicionó a la ciudad por delante de Neuquén capital.

Un relevamiento nacional ubicó a Cipolletti dentro de las 20 ciudades con mejores condiciones para criar a un niño.

Cipolletti volvió a destacarse a nivel nacional, esta vez por un aspecto central para cualquier comunidad: las oportunidades reales que ofrece para que un niño crezca, aprenda y se desarrolle durante sus primeros años de vida.

La ciudad fue ubicada entre las 20 localidades argentinas de más de 100.000 habitantes con mejores condiciones para la primera infancia, según el nuevo Índice NIDO , presentado por especialistas de la Fundación Bunge y Born .

La herramienta contó además con la participación de referentes de CIPPEC, UNICEF y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que aportaron su mirada técnica al desarrollo metodológico del estudio.

Presentación informe NIDO en la Fundación Bunge y Born. (Foto: gentileza Fractal)

Qué mide el índice NIDO

El estudio analiza, a partir de datos oficiales, cómo se distribuyen en el país las oportunidades para el desarrollo de niños y niñas de hasta cinco años, una etapa clave para el resto de la vida.

Para eso evalúa indicadores vinculados con el acceso a la salud (33%), la educación (27%), los espacios verdes disponibles (15%) y el contexto socioeconómico de cada ciudad (35%), cuatro dimensiones consideradas determinantes en esta franja etaria.

En ese ranking nacional, Cipolletti ocupa el puesto 18, posición que la ubica incluso por encima de Neuquén capital dentro del mismo relevamiento sobre primera infancia.

El resultado consolida a la ciudad como una de las mejor posicionadas del país en esta materia y permite dimensionar la transformación urbana que atraviesa desde hace varios años.

Aunque el Índice NIDO no evalúa gestiones de gobierno sino indicadores objetivos de calidad de vida, el reconocimiento llega en un contexto de inversión sostenida en infraestructura, servicios y espacios públicos.

Estefania Petrella

Las obras que acompañan en Cipolletti

Entre esas acciones se destaca el histórico plan de 700 cuadras de asfalto, financiado íntegramente con recursos municipales, además del avance del proyecto para convertir a Cipolletti en una ciudad 100% LED.

También se suman la recuperación y construcción de nuevas plazas y parques, la incorporación de juegos infantiles modernos y espacios recreativos, y nuevos playones deportivos distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

A esto se agregan obras de iluminación en paseos y bicisendas, ampliación de redes de agua potable y cloacas, nuevas ciclovías y mejoras en la conectividad urbana entre los distintos sectores.

En materia de seguridad, el municipio invirtió en tecnología, cámaras de videovigilancia y sistemas inteligentes de monitoreo, en articulación directa con el Gobierno de Río Negro y sus áreas competentes.

A todo esto se suman obras provinciales y municipales en ejecución en distintos puntos de la ciudad, que acompañan un crecimiento sostenido en infraestructura, servicios y espacios de encuentro comunitario.

Estefania Petrella

Rodrigo Buteler: “Nos llena de orgullo”

Al conocerse los resultados del estudio, el intendente Rodrigo Buteler destacó el valor que tiene este reconocimiento para el conjunto de la comunidad cipoleña.

"La verdad es que nos llena de orgullo. Cuando aparece una noticia así, no estamos hablando de política ni de un gobierno; estamos hablando de una ciudad, de un lugar que miles de familias eligen todos los días para vivir, trabajar y criar a sus hijos".

El jefe comunal sostuvo que este tipo de reconocimientos reflejan un trabajo que trasciende una gestión particular y habla del presente que atraviesa la ciudad.

"Que Cipolletti esté entre las 20 mejores ciudades del país para la primera infancia, e incluso por encima de una capital provincial como Neuquén, nos llena de satisfacción. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero también sentimos que vamos por el camino correcto".

Buteler remarcó, además, que detrás de cada indicador del estudio hay decisiones concretas que terminan mejorando la vida cotidiana de las familias cipoleñas.

"Cada plaza que recuperamos, cada juego infantil que instalamos, cada calle que asfaltamos, cada luminaria LED y cada inversión en seguridad tienen un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Finalmente, el intendente aseguró que el reconocimiento funciona como un incentivo para continuar trabajando en la misma dirección durante los próximos años de gestión.

"Queremos que cuando una familia piense dónde vivir o dónde criar a sus hijos, piense en Cipolletti. Este reconocimiento nos pone muy contentos, pero sobre todo nos compromete a seguir mejorando cada día".