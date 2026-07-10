Cipolletti modificó la ordenanza de tenencia de animales: cambios en denuncias, castraciones y el fin del refugio

Entró en vigencia la ordenanza que modifica las reglas de tenencia de perros y gatos en Cipolletti. Los detalles a tener en cuenta.

El Municipio de Cipolletti modificó la ordenanza que regula la tenencia de perros y gatos.

En Cipolletti entró en vigencia la ordenanza 573 que modificó de forma integral la regulación sobr e tenencia responsable y protección de perros y gatos . La nueva normativa actualiza la ordenanza del 2016 y, entre otros puntos, eliminó el refugio de perros de la Isla Jordán y estableció nuevos requisitos para realizar denuncias .

La reforma, ya publicada en el Boletín Oficial , detalla de manera estricta qué prácticas se consideran maltrato en Cipolletti . Queda totalmente prohibido el abandono en la vía pública de animales vivos o muertos, la agresión, mantenerlos sin alimento, abrigo, higiene, luz o sombra, así como realizar mutilaciones innecesarias.

Un punto novedoso es la incorporación de sanciones por ruidos molestos . Los tutores o guardadores de canes que produzcan "ruidos molestos debido a su ladrido constante", ya sea por quedar solos por largo tiempo o estar encerrados en espacios inadecuados, deberán arbitrar los medios para brindarles bienestar.

Para canalizar los reclamos, las denuncias se recibirán telefónicamente a través de la Línea 147. Para que la presentación sea efectiva, el vecino deberá aportar: fecha y hora estimada de los hechos, nombre y dirección de la persona denunciada, relato descriptivo, testigos si los hubiera, y registros en fotos o videos que sirvan como prueba.

Las faltas se clasificarán en leves y graves. Si el sujeto denunciado resulta reincidente, la situación se elevará al Tribunal de Faltas y dicho accionar le impedirá realizar cualquier trámite municipal, incluyendo la obtención de la licencia de conducir o habilitaciones comerciales.

El Municipio eliminó el refugio de la Isla Jordán. La ordenanza contempla convenios con proteccionistas de animales.

Fin del Refugio Municipal

Uno de los cambios estructurales más importantes es la eliminación de la regulación vinculada al histórico Refugio Municipal de Animales ubicado en la Isla Jordán. La reforma eliminó explícitamente esta leyenda del objeto de la norma y derogó en su totalidad el "Capítulo X" que regía el funcionamiento del espacio. Al eliminar su regulación, el Municipio dejará de contar con este lugar físico para el resguardo de animales.

En reemplazo de la gestión directa del refugio, el Municipio estableció que "celebrará convenios con todas las entidades intermedias, con personería jurídica" interesadas en cooperar con la ordenanza. En estos acuerdos, la comuna podrá aportar fondos e insumos presupuestados para las acciones que coordinen en conjunto.

Plan de castraciones masivas y animales comunitarios

La normativa ratifica a la esterilización quirúrgica como el único método autorizado para el control de la superpoblación de animales domésticos en todo el ejido de Cipolletti.

El programa de castraciones queda fijado bajo criterios específicos: gratuito para toda la población, masivo (con el objetivo de esterilizar anualmente al 10% de los canes y felinos), extendido a los barrios mediante el uso de quirófanos móviles, sistemático y temprano (antes del primer celo). Las acciones serán ejecutadas por la secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Zoonosis y Vectores.

Finalmente, la ordenanza instituye formalmente la figura de los "animales comunitarios", descritos como aquellos perros o gatos sin hogar individualizado que viven al amparo y protección de los vecinos de diferentes barrios. La norma es directa al respecto: "Tales animales no serán retirados de la vía pública". Para ellos se promoverá de forma prioritaria y sin turnos la práctica del TNR (atrapar, castrar y volver a su lugar por sus siglas en inglés) en las locaciones municipales habilitadas.