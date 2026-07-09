Rodrigo Buteler visitó a adultos mayores que terminan la primaria y dejó un mensaje que conmovió

El intendente compartió un encuentro con estudiantes del EEBA N° 3 que cursan la primaria y destacó el esfuerzo de quienes volvieron a estudiar.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , visitó a los adultos mayores que cursan sus últimos meses de la escuela primaria en el EEBA N° 3 , que funciona en la Escuela N° 258 . Tras el encuentro, compartió una reflexión en sus redes sociales que rápidamente despertó elogios y puso en valor el esfuerzo de quienes decidieron volver a estudiar.

A través de una publicación, Buteler destacó la historia de los estudiantes y el ejemplo que representan para toda la comunidad.

"Hoy nos hicimos un tiempito para pasar a saludar a los adultos mayores del EEBA N° 3 que están terminando la primaria en la Escuela N° 258", escribió.

El jefe comunal aseguró que se fue "con una alegría enorme" al conocer de cerca las historias de quienes, pese a las responsabilidades diarias, decidieron retomar los estudios.

El esfuerzo detrás de cada clase

En su mensaje, Buteler destacó que muchos de los estudiantes combinan las clases con la familia, el trabajo, el cuidado de los nietos y otras obligaciones.

"Mientras muchos creen que ya es tarde, ellos demuestran todo lo contrario", expresó, al remarcar que cada uno de ellos encontró un espacio para seguir aprendiendo y cumplir una meta que había quedado pendiente.

"Son un gran ejemplo para toda la comunidad"

El intendente también subrayó que no hay edad para aprender, crecer y cumplir objetivos, y felicitó a los estudiantes por el camino recorrido.

"Gracias por recibirnos con tanto cariño. Y felicitaciones de corazón. Son un gran ejemplo para toda la comunidad", concluyó Buteler.

El encuentro dejó un mensaje inspirador sobre el valor de la educación a cualquier edad y el compromiso de quienes, lejos de rendirse, decidieron volver a las aulas para completar sus estudios primarios.

Los vecinos destacaron el ejemplo y celebraron la iniciativa

La publicación de Rodrigo Buteler cosechó numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones. Los usuarios destacaron el esfuerzo de los adultos mayores por terminar la escuela primaria y coincidieron en que "nunca es tarde" para cumplir una meta pendiente.

Entre los comentarios, una vecina escribió: "Rodri siempre la mejor. La verdad que es un placer trabajar con ellas. Son un ejemplo a seguir y demuestran que nunca es tarde para cumplir metas".

Otra expresó: "Muchas felicitaciones y si se puede, siempre se puede". También hubo mensajes de reconocimiento para las estudiantes: "Mis vecinas Dorita y Marcelina. ¡Felicitaciones para ellas y todo el grupo!", mientras que otra usuaria resumió el sentimiento general con una frase: "¡Qué admiración!".