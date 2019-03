Inmortalizó la palomita de Manu Ginobili en las olimpíadas

“Estuve lloriqueando al ver por tele el homenaje, porque estábamos a horas de terminar la obra. Me dije pucha cómo no terminé hace una semana, pero por ahí Ginóbili no hubiera podido venir. Y la esperanza la tengo. Sería el broche ideal”, se ilusionó Villalba.

Boina marrón, bohemia, también se emociona al recordar a su viejo que poco antes de morir se entusiasmó con el proyecto. “Tito, era tuerca pero le gustaba el básquet. Como era ingeniero me ayudó mucho. Estaba jodido y me cálculo lo que era el hormigón. La base tiene 7 mil nudos de alambres. Falleció cuando estaba haciendo el encofrado. Se lo voy a dedicar a él”, afirmó.

La obra del artísta plástico Martín Villalba estará terminada el próximo mes.

“La fecha tentativa de entrega es el 10 de abril y la inauguración en principio sería antes de fin del próximo mes”, anticipó. “Estará ubicada al lado del Consejo Deliberante en una plazoleta sobre calle Leloir. El concejal Francisco Sánchez fue el que hizo las gestiones”, agregó y recordó que la idea surgió “de un grupo de fanáticos del básquet” que pretendían construir aquí un monumento en homenaje a este maravilloso grupo de jugadores con Manu a la cabeza que se gestió aquí en el Premundial del 2001 y que le dio al básquet argentino además del oro olímpico, una medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002 y bronce en las olimpiadas de Beijing 2008 entro otros logros. Sobre las características del proyecto dijo que “es un Monumento mayor de cinco metros de alto y la silueta de la palomita de Manu 2,70 metros. Me pareció que ese momento que hizo abrazar a un país era más importante que la forma de la corona en sí”, destacó.

P27-F01-villalba-monumento-ginobili.jpg

“La estampa de Manu pesa casi 100 kilos. Es una figura plana que va soldada al Muro, a tres metros y pico de alto. Laburo en el taller metalúrgico SolMet en Contralmirante Cordero con Pablo Rossi y el martes la llevamos al taller de Jancovsky para el dorado”, ilustró.

Autor de varias obras cree que este proyecto “puede ser un hito muy grande porque es un monumento y tiene otro valor a las esculturas que tengo en la ciudad, pero no he tomado dimensión de eso todavía. Si se que los muchachos que me pidieron la obra están chochos”, concluyó.