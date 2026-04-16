Las Perlas: acusan a una mujer por herir a arañazos a un hombre en el colectivo

La imputaron por amenazar y lastimar a la víctima con sus uñas en brazos y manos. Le impusieron medidas para resguardar a la víctima hasta que se realice el juicio.

La mujer fue imputada por agredir a un hombre en un viaje de colectivo. El hecho ocurrió en Las Perlas.

La Fiscalía cipoleña imputó a una mujer que amenazó y agredió físicamente a un hombre en el interior de un colectivo , en Balsa Las Perlas . Además, se dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto hasta que se lleve a cabo el juicio .

En una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal local, la fiscal acusó a una mujer por el delito de “ amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones leves , en concurso real”.

Según relató la parte acusadora, el hecho ocurrió el 12 de junio de 2025 a alrededor de las 10:45, cuando la víctima se encontraba a bordo de un colectivo que une esa localidad con Fernández Oro.

Hay inquietud en Balsa Las Perlas por usurpaciones de casas y terrenos.

En pleno recorrido, subió a la unidad la mujer imputada, con quien tiene un conflicto de larga data con la víctima debido a un episodio policial que involucraba al hermano, y ella se lo reprochaba.

Al verlo, la mujer -que se encontraba embarazada- lo habría increpado y amenazado mientras empuñaba un cuchillo.

Uñas como arma en el colectivo

Luego, con la intención de ocasionar un daño en la salud, se abalanzó sobre él y con las uñas le provocó escoriaciones en brazos y manos, calificadas como heridas de carácter leve.

La defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal. Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías aceptó la formulación de cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, a pedido de la fiscal, dispuso una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima, hasta la realización del debate.

Denunció al hijo por borracho y violento

La Justicia de Paz de Balsa Las Perlas recientemente dictó medidas cautelares para proteger a una mujer que denunció a su propio hijo. Dijo que el hombre, de 41 años, se emborracha y actúa con agresividad con ella y con su hermano que vive en el mismo terreno junto a su pareja y sus hijos.

En la presentación policial relató que AAP -así identifican al acusado- cuando se encuentra en estado de ebriedad se “torna agresivo” y “comienza a insultarlos a todos e intenta golpearlos”. Aclaró que no lo logra porque todos “prefieren no confrontarlo para evitar que aumente la violencia”, y reconoció que ella opta por “mantenerse sumisa para evitar que la golpee”,

La acusación dio inicio a una causa contravencional por violencia familiar (Ley 3040), por lo que se le dio inicio al Juzgado de Paz que conduce Laura Pino, quien dictó medidas cautelares para resguardarla, de acuerdo a lo previsto en la normativa.

Por empezar ordenó la exclusión del hogar de AAP y le dio autorización para retirar sus cosas personales, como ropa y documentación persona, pero acompañado por personal policial.

A ello le sumó la prohibición de acercamiento al domicilio de su madre a una distancia no menor a los 500 metros, y mantener “distancia prudencial” en los lugares donde puedan coincidir, tanto públicos como privados. Todos por el espacio de 90 días. Además, el hombre tampoco debe provocar actos de agresión, molestos y de hostigamientos mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y publicaciones agraviantes por las redes sociales.

Tanto madre e hijo deben consultar si requieren asistencia psicológica.