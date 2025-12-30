El actual delegado municipal en Las Perlas seguirá en el cargo hasta febrero

El delegado municipal en Las Perlas, Carlos Aimasso, tenía previsto dejar sus funciones al final de diciembre. Pero se quedará un mes más, hasta febrero.

Los últimos quince años en Las Perlas han estado marcados por la presencia como funcionario de Carlos Aimasso, quien ha trabajado primero como representante y luego como delegado municipal ante la comunidad.

Por un mes más prolongará el actual delegado municipal Carlos Aimasso sus funciones en la comunidad de Las Perlas. El representante del Municipio cipoleño tenía previsto dejar el cargo en estos últimos días de diciembre de 2025, pero la necesidad de facilitar la transición hacia un nuevo esquema de trabajo lo motivó a continuar y ayudar en el cambio.

La decisión del funcionario ya es comentada por los perlenses , causando irritación entre quienes lo cuestionan, indiferencia entre quienes no ven muchos avances ni retrocesos durante su gestión y nostalgia entre quienes lo aprecian por el compromiso personal y la dedicación con que ha cumplido sus labores.

Según habitantes de la comunidad, Aimasso mismo ha comunicado su nueva determinación a vecinos con los que ha conversado en los últimos tiempos.

El delegado Carlos Aimasso deslindó responsabilidades. El delegado municipal Carlos Aimasso estará un mes más en su cargo. Se quedará hasta fines de enero. En febrero, la comuna deberá designar un sucesor y definir las nuevas pautas de trabajo.

Y sí, él quería terminar sus tareas este fin de año, pero necesidades y redefiniciones del Municipio le han hecho dilatar un poco más su presencia al frente de la Delegación. Ahora, se quedará hasta el 31 de enero de 2026, siempre que no surja algún requerimiento que lo obligue a permanecer algunos días más. Así, en febrero, no concurriría más a la repartición.

Delegado municipal con años de labor

El delegado municipal Aimasso tiene más de 80 años de edad y, con alguna discontinuidad, viene desplegando labores en la comunidad desde el año 2010. En principio, actuó como referente de la comuna en la Mesa Coordinadora, que fue un intento de los perlenses de contar con un espacio semi-oficial para integrar y hacer oír la voz de la gente y sus reclamos.

Tal puesto lo ejerció en las postrimerías del segundo mandato como intendente del hoy gobernador Alberto Weretilneck. Posteriormente, se desempeñó como delegado en parte de los mandatos de los jefes comunales Abel Baratti y Aníbal Tortoriello y durante el mandato completo de Claudio Di Tella. Con el actual intendente Rodrigo Buteler, se desenvuelve como funcionario para Las Perlas prácticamente desde los comienzos.

Regularización de las tierras

Aimasso se ha dedicado con particular empeño en sus últimas temporadas al frente de la Delegación a la tarea de avanzar lo más que se pueda en el proceso de regularización de la propiedad de la tierra. La enorme mayoría de las familias perlenses no cuentan con la documentación legal que acredite debidamente la posesión de sus lotes.

A fuerza de tesón y paciencia, el funcionario ha podido ir implementando un relevamiento previo e imprescindible para que el Municipio otorgue actas de propiedad a los vecinos que cumplan con los requisitos exigidos.

Se sabe que, en la actualidad, hay cerca de un centenar de familias que han cumplido los requerimientos y sus expedientes han sido revisados y tienen el visto bueno del Ejecutivo municipal. Son el primer grupo en condiciones de recibir las actas o certificados de propiedad. Se trata de papeles que, en el futuro, les permitirán el acceso a las escrituras definitivas.

Relevamiento de hogares

El trabajo de campo se está efectuando en el presente en un sector del barrio Costa Esperanza. Allí, empleados de la comuna han relevado últimamente alrededor de 90 hogares más, con resultados que ahora esperan ser evaluados convenientemente por el Municipio.

Se habla que sería marzo el mes elegido para la entrega de las primeras certificaciones, en lo que sería el inicio de un paso largamente esperado por los perlenses.

Además, el delegado municipal ha tenido que prestar mucha atención a los reclamos en materia de suministro de agua que se han agudizado en este año 2025 que está por concluir. El malestar de los vecinos por los problemas de falta de agua en distintos barrios llegó al extremo de detonar en protestas hace unos meses. Los indignados llegaron a entorpecer el tránsito por el puente Lembeye, que comunica Las Perlas y Neuquén.