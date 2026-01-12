Las Perlas: la delegación municipal no tendrá un único responsable sino tres jefaturas

Queda poco tiempo para la ida del delegado municipal en Las Perlas, Carlos Aimasso. No se planea contar con un nuevo delegado, sino trabajar con tres jefaturas.

En la comuna afinan detalles sobre la forma de trabajo que tendrá la delegación municipal de Las Perlas cuando deje de ser referente Carlos Aimasso. El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, en la foto, prepara las definiciones.

El actual delegado municipal en Las Perlas, Carlos Aimasso, no sería reemplazado por un nuevo funcionario en ese cargo. En el Municipio cipoleño, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , expresó que, en cambio, las tareas de la delegación se estudia repartirlas entre tres empleados del lugar. Y, el Ejecutivo municipal cipoleño definirá, como siempre, las políticas y observará su cumplimiento.

El titular de Gobierno aclaró mucho el panorama abierto a partir de la decisión de Carlos Aimasso de dejar su cargo en febrero. Cuestiones de edad, ya que tiene más de 80 años , además del prolongado tiempo que lleva representando al Municipio en la comunidad perlense, lo han movido a tomar la resolución.

Dijkstra expresó que sobre lo que acontecerá en Las Perlas su cartera está terminando de ordenar la propuesta de trabajo que se implementará, pero enfatizó que "en principio, la idea sería no tener " concentrado todo en "un solo delegado, sino armar tres jefaturas para no poner en un solo eslabón todo el poder de todas las decisiones".

JULIO DIJKSTRA SECRETARIO DE GOBIERNO El secretario de Gobierno Julio Dijkstra está preparando el nuevo esquema de trabajo con que funcionará la delegación municipal de Las Perlas. Habría tres jefaturas, dedicadas a los servicios públicos, a lo administrativo y a la cuestión territorial y dominial.

Serían, entonces, tres jefaturas para labores claramente diferenciadas en la delegación municipal, con cada una preparada para responder a las responsabilidades específicas que se les asignen.

En declaraciones que reproduce La Balsa Informativa, el funcionario Julio Dijkstra indicó que las jefaturas en cuestión se encargarían, una de ellas de los servicios públicos; otra, de las cuestiones administrativas y de asegurar la transparencia y el manejo del orden burocrático y presupuestario; y otra, la tercera y última, del todo lo relativo al desarrollo territorial y a la regularización dominial y de la compraventa de propiedades.

Profesionalizar y profundizar responsabilidades

Lo que se buscará con este nuevo esquema de trabajo institucional es "profesionalizar y profundizar en las responsabilidades de cada uno de los que se hagan cargo", al tiempo que se procurará evitar que todos los asuntos y problemas recaigan en una sola persona, o sea, un único funcionario, como ocurre en la actualidad.

Las políticas y decisiones finales seguirían estando en la órbita de la Secretaría de Gobierno. Desde hace ya un tiempo, Julio Dijkstra viene demostrando su interés por la comunidad perlense al visitar periódicamente el poblado para interiorizarse de los problemas más acuciantes y conversar con los vecinos. Esta actividad suele concretarlas los días sábados.

En Las Perlas esperan definiciones

Debido al ciclo de vacaciones que se abre en el Municipio en enero, es posible que la definición final sobre el funcionamiento de la delegación municipal en Las Perlas se concrete hacia finales de mes. Además, justamente por el cronograma de vacaciones, Aimasso no dejaría su trabajo exactamente el 1 de febrero, sino a mediados de ese mes e, incluso, bordeando marzo.

Estas dilaciones tienen explicación, ya que Carlos Aimasso viene siendo el referente municipal en Las Perlas desde hace 15 años, salvo algunas pocas temporadas. Su labor y la de su equipo ha sido siempre muy intensa.

Es que, en este tiempo, el número de habitantes ha crecido en forma más que considerable y se han agudizado dificultades crónicas, como el de un abastecimiento óptimo y seguro de agua a los hogares. Se ha avanzado mucho, en cambio, en la regularización del servicio eléctrico y se espera empezar este año la entrega de certificados de propiedad de las tierras a los vecinos. Hay, pues, muchas expectativas, y muchas esperanzas.