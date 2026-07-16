Se quedaron sin colectivos la tarde del miércoles en Las Perlas por el partido de Argentina en el Mundial

Los usuarios perlenses del servicio de transporte que vincula con Neuquén se quedaron sin colectivos por unas horas por el partido de Argentina con Inglaterra.

Los perlenses que utilizan el transporte público para ir y venir entre su comunidad y Neuquén no tuvieron colectivos por algunas horas por el partido de Argentina en el Mundial. Los pobladores festejaron de lo lindo como en el resto del país.

Vecinos de Las Perla se preocuparon porque su comunidad se quedó por algunas horas sin el servicio de colectivos debido a las precauciones que se tomaron en el sistema neuquino que brinda el servicio, debido al temor de eventuales ataques contra los ómnibus en los festejos por el emotivo partido que Argentina le terminó por ganar a Inglaterra.

La posibilidad de suspender la prestación se mencionó desde temprano en el transporte neuquino, ya que en anteriores celebraciones por actuaciones de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol se registraron agresiones contra unidades del servicio que cumple el Sistema COLE.

La disposición se confirmó finalmente en horas de la tarde. Así, la radio LU5 AM600 precisó que los colectivos urbanos iban a funcionar con normalidad hasta las 17 y luego se iba a dar una interrupción preventiva por razones de seguridad. La prestación quedó en restablecerse de manera gradual no menos de dos horas después de terminado el histórico partido en que Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra.

En Las Perlas, los vecinos usuarios del transporte público dependen del Sistema COLE de Neuquén para trasladarse. El servicio se interrumpió por algunas horas por el partido de Argentina contra Inglaterra.

En la página de facebook de la emisora, se destacó que la medida procuraba proteger tanto a choferes como a pasajeros de eventuales hechos de vandalismo y agresiones.

Para los perlenses, quedarse sin ómnibus, aunque sea por un corto período, siempre resulta una fuente de inquietud, ya que hay muchos vecinos que no poseen otro medio de transporte para circular entre la comunidad y la capital neuquina. Y siempre puede surgir alguna necesidad imperiosa para trasladarse entre un lugar y otro.

Hace una semana, el pase de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial dejó en Neuquén un lamentable saldo de once ómnibus del COLE con diversos tipos de destrozos, principalmente, por piedras arrojadas contra los vidrios. El festejo incluyó así, lamentablemente, escenas de violencia e, incluso, un chofer fue golpeado cuando efectuaba su recorrido habitual.

Otros colectivos, con normalidad

En Cipolletti, había circulado este miércoles temprano la versión de que otras empresas de colectivos podían suspender por algunas horas sus prestaciones normales durante el partido y en algunas horas posteriores para evitar que el descontrol de algunos pudiera dañar las unidades. Sin embargo, desde la empresa Pehuenche, que tiene múltiples servicios interprovinciales, interurbanos y urbanos se negó la posibilidad.

A todo esto, en la comunidad de Las Perlas, como en todas partes en la región y el país, el partido de Argentina versus Inglaterra fue seguido con toda la pasión, la emoción y el apoyo unánime que despierta el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, máxima figura del fútbol mundial.

Festejos y celebraciones

Los nervios por los vaivenes propios del partido culminaron en festejos y celebraciones en los hogares y en distintas calles de la comunidad cuando el pitazo final del árbitro consagró la victoria argentina y el paso de la Selección a la final que ahora jugará contra España este domingo. Son tiempos futboleros e, incluso, una comunidad como la perlense con muchas necesidades y carencias, en estos días se impone la ilusión que despierta el conjunto conducido en la cancha por Messi.