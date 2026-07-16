Río Negro intima a propietarios de "falsos baldíos" que no declararon sus obras

La Agencia de Recaudación Tributaria comenzó el envío de liquidaciones retroactivas tras detectar miles de propiedades sin declarar.

La Agencia de Recaudación de Río Negro actualizará el costo impositivo de viviendas con obras sin declarar.

La Agencia de Recaudación de Río Negro actualizará el costo impositivo de viviendas con obras sin declarar.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro inició el envío de las liquidaciones retroactivas del Impuesto Inmobiliario dirigidas a propietarios de inmuebles catalogados como "falsos baldíos". Se trata de tierras que tributaban como terrenos baldíos pese a contar con construcciones terminadas que no fueron declaradas por sus dueños.

La medida recae sobre aquellos contribuyentes que no regularizaron de forma voluntaria su situación durante el Plan de Regularización Catastral 2025 . En contraste, durante la vigencia de dicho programa, más de 3.000 contribuyentes regularizaron espontáneamente sus mejoras mediante un trámite online.

El envío de esta cuota extraordinaria alcanza un total de 5.053 parcelas , las cuales suman 1.127.324 metros cuadrados construidos, con un promedio de 221 m² por inmueble. Desde el organismo provincial aclararon que este universo representa apenas el 1,4% del total de inmuebles registrados en la provincia.

Los relevamientos estatales evidencian que se trata de edificaciones de importante magnitud. El 80% de las parcelas presenta entre 60 y 260 m² de superficie no declarada. Además, entre los casos detectados, existen inmuebles con más de 5.600 m² edificados que figuraban e impositivamente tributaban como terrenos vacíos.

Para llevar a cabo esta actualización catastral, la provincia implementó tecnología de precisión a partir del análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas. Mediante este sistema, se determinó tanto la superficie presunta construida como la antigüedad de las mejoras omitidas.

Opciones de regularización y postura oficial

Los contribuyentes que reciban la notificación de la cuota extraordinaria podrán abonar el saldo a través de cualquiera de los medios de pago habilitados. También tendrán la opción de adherirse a los planes de pago vigentes, tanto bajo la modalidad de pago al contado como en cuotas.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, explicó que "esta medida alcanza exclusivamente a los propietarios que, aun habiendo sido notificados y contando con la posibilidad de regularizar voluntariamente su situación, no lo hicieron".

"No se trata de construcciones nuevas, sino de inmuebles que durante años tributaron como baldíos pese a contar con edificaciones no declaradas", concluyó el funcionario rionegrino.

Finalmente, desde la Agencia de Recaudación recordaron que declarar las mejoras edilicias constituye una obligación permanente. El objetivo final de este proceso es garantizar que cada inmueble tribute de acuerdo con su condición real, bajo condiciones de igualdad con los miles de contribuyentes que cumplen correctamente con sus tasas.