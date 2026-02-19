El detalle sorprendente de la visita del famoso streamer Brunenger al templo futbolero de Cipolletti

El popular influencer, que venía de vivir un momento incómodo, pasó por La Visera y hasta pateó penales. Qué llamó la atención.

Nunca pasa desapercibido. Ni en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, ni en la vía pública. Por estos días, el famoso streamer Brunenger anda por el Alto Valle, luego de una traumática experiencia en Bariloche , al ser insultado mientras realizaba un vivo desde la calle. Y este miércoles se dio una vuelta por el templo futbolero de Cipolletti .

Sí, el influencer cuyo canal cuenta con más de 446 mil seguidores y es uno de los más vistos del país recorrió las instalaciones, se sacó fotos con cada uno que se lo pidió y pateo penales.

Consciente de la repercusión que tendría la visita del popular personaje, la dirigencia del Albinegro ni lerda ni perezosa le regaló una camiseta. Ahí uno de los detalles que llamó la atención. ¿Por qué la de básquet y no la de fútbol? "Es que a él le gusta más ese deporte -por el baloncesto-", comentó un allegado a la CD.

Los colegas de Ultimo Hombre captaron el momento de los divertidos penales, donde Brunenger demostró que el fútbol no es su fuerte...

Lo cierto es que el Club Cipolletti vuelve una vez más a dar muestra de la importancia que le otorga al marketing y las redes sociales, en tiempos en los que una entidad de tamaña envergadura no puede quedarse atrás y debe adecuarse a las nuevas tendencias, costumbres y consumos. ¡Bien ahí!

Brunenger en La Visera

Incómodo momento para Brunenger en Bariloche

Brunenger venía de pasarla mal en Bariloche. El influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram y reconocido streamer había llegado a esa ciudad rionegrina para disfrutar de unos días de descanso. Lo que debía ser un paseo tranquilo por la peatonal Mitre se transformó en una escena incómoda y violenta cuando un grupo de personas fuera de sus cabales lo increpó con insultos homofóbicos, amenazas y burlas mientras el joven intentaba seguir su camino.

El video del incidente circuló rápidamente en redes sociales y muestra el momento exacto en que al menos tres individuos rodean al influencer con agresiones verbales constantes. "¿Cómo que andás haciendo Bariloche? Tenés más cara de puto que no sé qué", le gritó uno de los agresores mientras otro sumaba:

Las frases se superponían en un clima de hostigamiento. La situación generó un clima de hostilidad que obligó a Brunenger a retirarse del lugar sin responder, evitando una escalada mayor del conflicto frente a personas cuyo comportamiento evidenciaba agresividad y descontrol absoluto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2023733944949014849&partner=&hide_thread=false [STREAM] "Me re escrachaste gato de mierda, dejá de grabar porque te rompo todo": en Bariloche, se enojaron con "Brunenger" por su transmisión en la calle y lo amenazaron. https://t.co/IUm2SvY74o pic.twitter.com/YFXN01lO5G — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 17, 2026

Brunenger, cuyo nombre real es Bruno Bianchi, es conocido por sus transmisiones en vivo donde comparte sus experiencias de viaje, interactúa con su comunidad y comenta sobre situaciones cotidianas con humor y cercanía.

Con una audiencia masiva que supera los 2 millones de seguidores en Instagram y cientos de miles en otras plataformas, el influencer suele documentar sus recorridos por distintas ciudades del país y del mundo, razón por la cual su paso por Bariloche no pasó desapercibido entre quienes siguen su contenido diariamente.

Cabe recordar que Brunenger, de 22 años, sufrió un duro accidente automovilístico en 2025 que le provocó múltiples lesiones, requirió varias cirugías y una larga recuperación. Ya desde los 17 años comenzó a codearse con el éxito. Y en su paso por la región también dio qué hablar.