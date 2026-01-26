Allanamientos por venta de autopartes: investigan a un funcionario de ARSA y una jefa de la Policía

Se trata de Luis Argüello y la subcomisaria Vilma Ríos, de la Caminera. Los procedimientos fueron ordenados por presunta venta de autopartes de unidades secuestradas.

La Justicia investiga a un funcionario de ARSA y una jefa policial por la entrega de autopartes.

La Policía allanó el sábado la vivienda de Luis Argüello, titular en Cipolletti de ARSA -Aguas Rionegrinas SA- y también la casa de Vilma Ríos , la jefa del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, quien residiría en Fernández Oro . El escándalo ya le costó el puesto a uno de los presuntos implicados.

Los procedimientos, que se habrían realizado en forma simultánea, fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal y tienen relación con el manejo de autopartes pertenecientes a vehículos secuestrados por distintas irregularidades de tránsito.

Desde la Fiscalía cipoleña confirmaron los operativos y si bien los insistentes trascendidos indican que se investiga la supuesta maniobra de comercialización , aclararon escuetamente que la causa se inició ante la presunta “disposición de partes que se encontraban secuestradas en depósito”.

Depósito judicial de autos Cipo La Fiscalía confirmó los allanamientos por irregularidades con un auto bajo custodia de la Policía.

En principio, el Ministerio Público Fiscal no tiene confirmación de la venta de partes de autos secuestrados por la Caminera, pero sí habría indicios de faltantes de elementos de un vehículo bajo custodia de la caminera que encabeza Ríos.

Una versión indica que Argüello habría recibido, al menos, la puerta de un auto. Y la habría utilizado para su rodado particular.

Tras los allanamientos, sospechosos en silencio

LMCipolletti consultó tanto a Argüello como a Ríos, pero no responden los mensajes y sus teléfonos informan que están apagados. En tanto que en las oficinas de ARSA ubicadas en el parque Rosauer, una empleada informó que Argüello se encontraba de licencia.

La noticia generó un fuerte impacto tanto hacia el interior de la fuerza policial como en la empresa estatal rionegrina por las consecuencias laborales y judiciales que podría acarrear a ambos, de ser corroborada la versión de la supuesta venta de autopartes.

De hecho, Argüello fue removido del cargo. Lo confirmó el gobierno provincial este lunes con un escueto comunicado en el que alude a la investigación. Se trata de un funcionario con muchos años de trabajo en ARSA. Había asumido el cargo en lugar de Luis Flores, quien también se desempeñó en el área de Servicios Públicos del Municipio.

La Provincia oficializó que Flores volverá a ser el responsable de la empresa a cargo del agua y las cloacas en Cipolletti.

Ríos, en tanto, trabajó durante varios años en la dependencia de Tránsito de Cipolletti. Recientemente fue ascendida a Subcomisaria y designada como responsable del Departamento de Tránsito provincial, puesto que debe ocupar en Viedma.

"La Jefatura de la Policía de Río Negro resolvió la suspensión preventiva e inmediata de la subcomisaria que cumplía funciones en Cipolletti, en el marco de una investigación judicial en curso. La medida fue adoptada tras conocerse una situación que involucra a la funcionaria y que es analizada por la Justicia, con el objetivo de preservar la transparencia y el normal desarrollo del servicio policial", informó la Policía.

De este modo, la cúpula policial reafirma su compromiso con una gestión responsable, basada en el control interno y el respeto por los procedimientos legales. Al mismo tiempo, se busca llevar tranquilidad a la comunidad, asegurando que los servicios continúan funcionando con normalidad en la ciudad.

La empleada permanecerá apartada de sus funciones mientras dure la investigación, en una decisión que refuerza el mensaje de que cada situación es abordada con seriedad, equilibrio y apego a la ley.