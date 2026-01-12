Cipolletti LMCipolletti agua Barrios de Cipolletti sin agua por la rotura de un caño: a qué hora se normalizará el servicio

ARSA confirmó que hay barrios de Cipolletti sin agua, al menos hasta la tarde. Foto: archivo.

Vecinos de la zona Este de Cipolletti reclaman vía redes sociales por un corte del suministro de agua, que comenzó hace algunas horas. Desde la empresa Aguas Rionegrinas reconocieron la falla y advirtieron que no llegará agua a las casas de al menos dos barrios hasta las 15:30, aproximadamente.

Desde la empresa estatal ARSA se emitió un comunicado oficial para notificar la falla y recomendar "a los usuarios extremar el cuidado del recurso. Hasta tanto se normalice el servicio resulta fundamental evitar toda práctica de derroche y que impliquen el uso de grandes cantidades de agua" para que no se vacíen los tanques de reserva.

Por dudas, consultas o reclamos está disponible la línea telefónica gratuita de ARSA 0800 999 24827. Los usuarios afectados también podrán enviar sus reclamos a través de la línea de mensajes de Whatsapp, 2920402808.

Según se informó desde la empresa a cargo de los servicios de agua y cloacas, se está trabajando en la "reparación de una rotura de cañería producida por empresa privada". La cañería dañada se encuentra en Confluencia y Teniente Ibañez, y la rotura afecta directamente a los vecinos de los barrios CGT y Mercantil.