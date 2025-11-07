Violento ataque grupal a un joven en Cinco Saltos: hubo piedras, botellas y patadas

El joven fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por las graves heridas que sufrió.

Un violento episodio grupal tuvo como víctima a un joven de Cinco Saltos . Tres hombres interceptaron al joven y comenzaron una pelea con armas blancas , hasta que la víctima cayó al suelo indefensa y se sumaron dos hombres más a la agresión. El hombre debió ser internado en terapia intensiva por la gravedad de las heridas.

El hecho tuvo lugar el 29 de septiembre a la medianoche a pocos metros del Santuario del Gauchito Gil en la ciudad de Cinco Saltos. Según el relato fiscal, los tres agresores iniciales estaban tomando bebidas alcohólicas cuando la víctima pasó caminando por el lugar y comenzó una discusión .

El intercambio se transformó rápidamente en una pelea física con armas blancas que tenían los tres agresores. Además, en ese momento se unieron dos personas más a la pelea contra el joven.

Durante la pelea, uno de los agresores le arrojó una piedra al rostro de la víctima lo que le provocó aturdimiento y lo hizo caer al suelo. Debido a su estado indefenso, uno de los jóvenes aprovechó la imposibilidad de defenderse y le asestó varias puñaladas en el pecho y en otras partes del cuerpo.

El resto de los jóvenes se unieron a la agresión con patadas, ladrillazos y golpes con botellas de vidrio que le provocaron heridas punzocortantes, contusiones, hematomas y lesiones graves en distintas partes del cuerpo.

Las heridas sangrantes y lesiones fueron constatadas por el médico del hospital de Cinco Saltos. Los profesionales de la salud asistieron al joven y realizaron curaciones en las extremas heridas que lo dejaron al borde de la muerte. Por esta razón, el joven fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos para su recuperación.

Cinco imputados por lesiones graves con ensañamiento

La Fiscalía calificó los hechos como lesiones graves, agravados por alevosía y ensañamiento. Atribuyó la responsabilidad de la agresión en calidad de coautores a los cinco involucrados. Esta calificación contempla el nivel de violencia del ataque y el estado indefenso de la víctima.

Durante la audiencia, la defensora que representa a cuatro de los imputados mayores de edad indicó que no se opondrá a la acusación durante esta instancia del proceso.

Uno de los agresores es menor de edad

Por otro lado, la defensora pública de menores, en representación de uno de los imputados menores punibles, explicó que no se opondrá a la formulación de cargos por lo menos en esta instancia. Adelantó que los hechos no sucedieron como los relató el fiscal y que los testigos de la agresión afirman que el que inició el ataque y empuñaba un arma de fuego fue la víctima.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, prestó conformidad al pedido de prohibición de acercamiento y de contacto hacia la víctima, su familia y testigos del hecho.