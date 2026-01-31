Starlink en rutas de Río Negro: ¿hay multa por usarla mientras manejás?

El uso de la famosa antena mini en los parabrisas de los vehículos, hizo que la Policía de Río Negro tomara una postura al respecto.

La antena de Starlink Mini con el soporte para el auto.

Cada vez es más frecuente cruzarse en las rutas de Río Negro y del país, con autos, camionetas y motorhomes que llevan una antena de Starlink instalada y funcionando en pleno viaje. La escena, que se volvió habitual durante la temporada de verano, responde a la necesidad de garantizar conectividad en tiempo real incluso en zonas donde la señal móvil es mala o directamente inexistente.

Mapas en vivo, trabajo remoto, música por streaming o videollamadas desde parajes aislados explican por qué muchos conductores optan por colocar la antena en el parabrisas, sobre el tablero o en el techo del vehículo. Pero ese uso creciente abrió una pregunta clave: ¿está permitido circular con Starlink en movimiento? ¿te pueden multar en un control?

La respuesta corta es que la tecnología no está prohibida. Sin embargo, la forma en que se instala sí puede derivar en una infracción, dependiendo del caso y de la jurisdicción.

E.C.P VIALIDAD (7) En la Argentina, el uso de estas antenas no está restringido, aunque la Ley Nacional de Tránsito regula el uso de objetos que perjudiquen la visión. Estefania Petrella

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito

Starlink no aparece mencionada de manera específica en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Por eso, el encuadre legal se apoya en el artículo 48, inciso Q, que prohíbe circular con objetos o aditamentos que:

Interfieran con la visibilidad del conductor.

Afecten la seguridad del vehículo.

Oculten luces, patentes o indicadores.

Sobresalgan de los límites permitidos.

En términos prácticos, cualquier elemento fijo ubicado en el parabrisas, una zona crítica para el campo visual, puede considerarse riesgoso. Reduce la visión periférica, complica maniobras de sobrepaso o giros y agrava la conducción con lluvia, niebla o poca luz.

Por eso, desde el punto de vista legal, una antena colocada en el parabrisas o en un lugar que obstaculice la visión puede ser considerada infracción.

starlink rutas rio negro La Agencia de Seguridad Vial de Río Negro, recomienda esta forma (imagen) de llevar la antena si no es posible colocarla sobre el techo. Gentileza

La postura de Río Negro: prevención antes que sanción

En diálogo con LM Cipolletti, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio, explicó cómo se está abordando esta situación en los controles provinciales.

“Nosotros en la provincia lo que hacemos es recomendar que las antenas no estén en los parabrisas. Por ahora no se está infraccionando, porque es algo medianamente nuevo. Si no la pueden poner afuera, se sugiere que vaya sobre el torpedo. Nosotros mismos en la patrulla la tenemos sobre el torpedo”, detalló.

El funcionario remarcó que algunos usuarios optan por llevarla en el techo con soportes magnéticos, mientras que otros la adhieren con sopapas al vidrio. Frente a ese escenario, Río Negro adoptó una política más preventiva que punitiva.

“Se pueden colocar, pero se está recomendando la ubicación correcta. Todavía no hay infracción”, aclaró Di Gregorio.

En concreto, durante los operativos se prioriza informar y concientizar al conductor sobre los riesgos de llevar la antena en el parabrisas, antes que labrar actas automáticamente.

¿Cuándo puede haber multa?

Aunque en Río Negro hoy prevalece el criterio educativo, la posibilidad de sanción existe si la antena:

Tapa parcial o totalmente el parabrisas.

Reduce el campo visual del conductor.

Está mal sujeta y puede desprenderse,

Sobresale del vehículo sin anclaje seguro.

En esos casos, el dispositivo pasa a ser considerado un objeto peligroso y puede encuadrarse dentro del artículo 48 de la ley, habilitando la infracción.

Por eso, desde Seguridad Vial recomiendan instalarla fuera del parabrisas, en sectores que no comprometan la conducción ni representen riesgo para terceros. El techo, con fijaciones firmes, o el tablero interno (torpedo), aparecen como las alternativas más aceptadas por los inspectores.

starlink rutas rio negro (1) La mejor recomendación para viajar con la antena, es colocándola con un soporte sobre el techo del vehículo. IProfesional

Un fenómeno nuevo en las rutas

El avance de la conectividad satelital está cambiando la forma de viajar por la Patagonia. Lo que antes era desconexión total en muchos tramos hoy se transforma en oficina móvil o centro de entretenimiento rodante. Pero ese salto tecnológico todavía convive con un marco legal pensado para otra época.

Mientras no exista una reglamentación específica, todo queda sujeto a interpretaciones y criterios provinciales. En Río Negro, al menos por ahora, la prioridad está puesta en la prevención y la seguridad.