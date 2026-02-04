Abren las inscripciones 2026 en los Centros Infantiles Municipales de Cipolletti

Se anunció la instancia de inscripción para niños de 1 a 3 años. Enterate cuándo pueden inscribirse, dónde y qué requisitos se necesitan.

Con la mira puesta en el ciclo lectivo 2026 y en un contexto donde la demanda de espacios de cuidado sigue en aumento, el Municipio de Cipolletti confirmó el inicio de las inscripciones presenciales para los Centros Infantiles Municipales , destinadas a niñas y niños de 1, 2 y 3 años. El proceso comenzará el lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el miércoles 12, con atención en doble turno: de 8 a 12 y de 14 a 17.

Desde la Dirección de Infancias y Adolescencias, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, detallaron que las familias deberán acercarse directamente a cada institución para solicitar vacantes correspondientes al próximo año.

Las inscripciones se realizarán en los siguientes establecimientos: Centro Infantil Nº 2 “Angélica Prieto” (Aramburu y Río Neuquén, barrio Luis Piedrabuena), Centro Infantil Nº 3 “Arco Iris” (Río Negro 2400, barrio Anaí Mapu), Centro Infantil Nº 4 “Julio Dante Salto” (Aníbal Turrin 1334, barrio 1224 Viviendas) y Centro Infantil Nº 6 “Dulces Caricias” (La Alianza 4715, barrio Ferri).

Centros infantiles Los padres o tutores podrán optar por inscribir a los niños de 1 a 3 años en cuatro opciones de centros que cuenta la ciudad. Archivo

Para completar el trámite será obligatorio presentar fotocopia del DNI del niño o niña, DNI del adulto responsable, certificado de vacunas y último control de niño sano, además de constancia actualizada de trabajo y/o estudio del adulto a cargo. Según se informó oficialmente, el listado de sorteos de los ingresos 2026 se publicará en cada Centro Infantil entre el 23 y el 25 de febrero, mientras que el inicio de las actividades está previsto para el martes 3 de marzo.

Más allá del aspecto administrativo, desde el área municipal remarcaron el rol clave que cumplen estos espacios en la primera infancia. La función educativa de los Centros Infantiles apunta a garantizar el derecho a la promoción integral de cada niño, contemplando no solo el aprendizaje, sino también necesidades básicas como protección, cuidado, alimentación, afecto, socialización y acompañamiento en el desarrollo.

En ese sentido, la prioridad de atención está dirigida especialmente a familias que, por razones laborales o de estudio, necesitan un ámbito seguro y contenido para sus hijos durante parte de la jornada.

egresado centro infantiles cipolletti Durante 2025, más de 350 niños asistieron a los centros y 96 de sala de 3 egresaron. Prensa Municipalidad Cipolletti

Un balance positivo del ciclo 2025

El inicio de un nuevo período de inscripciones llega respaldado por un balance alentador del año pasado. Durante 2025, alrededor de 350 niños y niñas (de hasta 3 años de edad) asistieron a los Centros Infantiles Municipales, lo que refleja la magnitud del dispositivo de cuidado que sostiene el Estado local.

Además, un total de 96 pequeños finalizaron la sala de 3 años y comenzarán este año su etapa de preescolar, marcando un cierre positivo para muchas familias que acompañaron ese recorrido educativo desde edades tempranas. La atención en todos los centros se mantuvo activa hasta el 23 de diciembre inclusive, consolidando un calendario extendido que busca adaptarse a las dinámicas laborales de madres y padres.

Desde el Municipio destacaron que estos números no solo hablan de cobertura, sino también de “continuidad pedagógica y acompañamiento sostenido”. Cada egreso representa un paso más en la articulación entre políticas públicas de cuidado y el sistema educativo formal, permitiendo que los niños lleguen mejor preparados a la escolaridad obligatoria.