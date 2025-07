Vuelta a clases y a los centros infantiles en Cipolletti

Tras la suspensión del paro de Unter se espera actividad normal en todas las escuelas de la provincia. El gremio exige convocatoria a paritarias, pero no le puso plazo al Gobierno.

Las clases comenzarán con normalidad , ya que no hubo obras de magnitud en los edificios escolares, según informaron fuentes de Educación. El único foco de conflicto en Nivel Inicial, Primarias y Nivel Medio es la paritaria docente, aún sin resolverse.

El sindicato pretende que Educación convoque esta semana y presente una tercera oferta de incremento salarial sin sumas fijas. "Ese criterio solo sigue achatando nuestra pirámide salarial", dijo Silvana Inostroza, titular del sindicato, tras el congreso del viernes.

Congreso Unter General Roca 18 de julio 2025

Si bien se planteó la necesidad de una "convocatoria urgente", el gremio docente no estipuló un plazo para retomar la negociación. En principio, no habría posibilidad de discutir un paro hasta que se evalúe el resultado de la próxima paritaria. Dirigentes de Unter estimaron que la primera semana de clases tras el receso invernal no tendrá medidas de fuerza.

De igual forma, son numerosas las seccionales que pretendían ratificar el paro, como la de Cipolletti. Los sectores más duros del gremio docente mantendrán el reclamo interno para que se apliquen medidas de fuerza si la negociación salarial no avanza. Se cuestionó, desde ese sector, que tras la suspensión del paro el Gobierno no haya emitido ninguna comunicación oficial en torno a las paritarias.

Reapertura de centros infantiles en Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti informó que los trabajos de reparación en los sistemas de calefacción de los Centros Infantiles Municipales N°3 y N°4 están en su etapa final. Las tareas, necesarias por fallas detectadas en las calderas, obligaron a suspender las actividades para resguardar la seguridad y el bienestar de los niños y niñas.

Los Centros, ubicados en los barrios Anai Mapu y 1200 Viviendas, reabrirán sus puertas este martes 22, siempre que no surjan imprevistos de último momento. Desde el Municipio se mostraron conformes con los avances y agradecieron “la paciencia y el compromiso de todas las familias durante estos días”.

Estas instituciones cumplen un rol fundamental en la educación y contención de la primera infancia en sectores clave de la ciudad, por lo que su reapertura significa una importante noticia para decenas de familias cipoleñas.