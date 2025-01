Va cinco años preso por encubrimiento, intento de homicidio y asalto

Un puntazo en el pecho

El segundo episodio se produjo la noche del 30 de agosto siguiente. El sujeto fue hasta una vivienda y comenzó a golpear el portón, con la aparente intención de entrar sin permiso. En el interior había una adolescente de 17 años, quien llamó a la hermana para pedirle ayuda. Minutos después la mujer apareció con su pareja y se encontraron con el intruso que andaba con otro no identificado. Hubo un intercambio de palabras y Romero exhibió un cuchillo, y comenzó a perseguir a la mujer y su pareja, quienes entraron a la propiedad. Sin embargo el agresor le tiró un puntazo al corazón, y el arma se le incrustó en el pecho. No lo mató de milagro, ya que la hoja no penetró profundamente. Por eso lo causaron de “homicidio en grado de tentativa”.

Finalmente el 1 de noviembre, alrededor de las 22, el malviviente entró a un kiosco armado con un rifle con el que amenazó a la empleada mientras le advertía: “dame la plata, dame la plata” y “dame la caja registradora”.

Luego se abalanzó hacia el mostrador, se apoderó de un monto de dinero no precisado, una balanza eléctrica y escapó. Un vecino que lo vio le gritó con la intención de amedrentarlo, y el asaltante le apuntó con el arma a la altura del pecho, pero huyó en un auto que lo estaba esperando.

“Robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada”, fue la calificación por ese incidente.

Acuerdo de pena

En una audiencia realizada a mediados de diciembre el fiscal Jefe Gustavo Herrera y la adjunta Daniela Ramírez comunicaron que habían consensuado con el defensor Oficial Marcelo Caraballo para abreviar el juicio y unificar las tres causas e imponerle un castigo de cinco años de cárcel más la declaración de reincidencia.

El acuerdo había sido aceptado por las víctimas y también por Romero, quien de esa forma admitió haber cometido los tres hechos.

El tribunal integrado por María Florencia Caruso, Julio Sueldo y Guillermo Baquero Lazcano avaló la propuesta de las partes y dictó el fallo en los términos planteados.

Caruso, en el voto rector, destacó que los tres hechos quedaron corroborado por la evidencia presentada por la Fiscalía, como el testimonio de los damnificados, de los policías que actuaron en los procedimientos y los resultados periciales efectuados por el personal del Gabinete de Criminalística. Además en el caso del asalto al comercio contaban con imágenes de cámaras de seguridad en el que pudieron identificar “rápidamente” a Romero, “por ser conocido en Catriel”.

Ese aporte fue clave, ya que generó la realización de un allanamiento en el que fue detenido y quedó en prisión preventiva.

La jueza mencionó que además de las pruebas sumaban la confesión “libre y sin ningún tipo de condicionamiento” del imputado.

En el fallo se determinó que debía ser comunicado al Servicio Penitenciario Provincial para que informen a que Establecimiento de Ejecución Penal sería trasladado Romero para que comience a cumplir el castigo.