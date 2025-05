Los chocó un auto de atrás y aseguran que era un borracho que escapó: todo quedó filmado

El hecho se produjo minutos después de las 18:30 a metros del cruce con la circunvalación Juan Perón, en un tramo donde hay varios atenuadores de velocidad.

Denuncia que un borracho los chocó y se escapó

La familia, contó una de sus integrantes, volvía del Distrito Vecinal Norte y cuando frenaron en uno los lomos de burro sintieron el impacto en la parte trasera.

Bajaron para ver lo que había sucedido y al mismo tiempo también lo hizo el conductor del Polo, quien mostró un evidente estado alcohólico.

“Apenas se podía sostener en pie y empezó a pelar a piñas con mi pareja”, relató la vecina poco después de presentar la denuncia en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Ella entonces intentó llamar a la policía, pero el agresor le tiró el teléfono de un manotazo.

En ese aparecieron dos amigos, uno que se movilizaba en una camioneta Toyota y otro en otro auto de modelo reciente.

Dicen que lo llamaban “Jorge” y que intentaban calmarlo, pero que estaba “muy sacado” y se subió de nuevo al auto para retirarse.

Calle Arturo Illía.jpg

Ella para evitarlo se le subió sobre el capot, pero no tuvo contemplaciones, porque aceleró y se fue.

Uno de los amigos alcanzó a tomar de la ropa a la mujer y la sacó, provocándole un golpe al caer al piso. “Si no me saca me lleva puesta”, manifestó indignada. Resultó con una lesión de menor consideración en un brazo, una prenda de vestir desgarrada.

“Nos da mucha bronca por el estado en que andaba, porque pudo habernos matado”, recalcó la vecina.

Si bien por el momento desconocen la identidad del agresor, confían en que lo podrán encontrar para que pague los daños provocados.

Como tienen filmaciones y fotos en los aparece la patente, encontraron datos del rodado en la página de la Agencia de Recaudación Tributaria provincial. También tienen imágenes de él, por lo que lo hacen rastreos por redes sociales.