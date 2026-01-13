Violento ataque a un brigadista en medio de los incendios: formulan cargos al agresor por cortarle un dedo

Un trabajador del Splif Bariloche fue atacado cuando volvía de combatir los incendios. La Justicia llevará a cabo el procedimiento en El Bolsón.

En los últimos días, un incidente generó un gran repudio en la región, en medio de la lucha contra el fuego en la comarca andina. Un brigadista del Splif Bariloche fue atacado a golpes y un arma blanca por un hombre en la Pasarela del Manso , cuando volvía de combatir el incendio en Epuyén . Ahora, la Fiscalía llevará a cabo la formulación de cargos al agresor.

El ataque tuvo lugar el jueves pasado a las 14 horas cuando el hombre agredió con golpes de puño, sacó una navaja y le cortó un dedo .

El hecho se registró en el marco de la emergencia ígnea , en el que más de 4000 hectáreas se quemaron, y que provocó la evacuación de más de 700 personas . En este contexto, miles de personas realizan un corta fuego para defender sus hogares de las llamas. Además, la agresión sucedió durante un día de riesgo extremo por las altas temperaturas.

Formulan cargos al agresor del brigadista en medio de la lucha contra el fuego

La Fiscalía descentralizada de El Bolsón confirmó que le formulará cargos a un hombre de 64 años, acusado de agredir a un brigadista del Splif en la zona de El Manso.

El ataque se dio en la zona de la Pasarela del Manso Medio, cuando el trabajador del SPLIF Bariloche regresaba de cumplir funciones combatiendo el fuego y un hombre le exigió apagar el fuego en un camping cercano. El agresor le propinó varios golpes de puño y lo atacó con un cuchillo, que le provocó el corte de su dedo.

El comisario de la Subcomisaría del Río Villegas detalló: “Lo agredió con golpes de puño en el rostro, también el sujeto agresor extrajo una navaja y le provocó un corte en la primera y segunda falange de su mano. Las lesiones fueron de carácter leve. Se está investigando la causa y se informó de inmediato al fiscal de turno”.

Quién fue el agresor del brigadista

Sobre la identidad del agresor y la causa judicial iniciada, el jefe del Splif, Orlando Báez, explicó: “Fue el dueño del camping. Está la denuncia realizada y todo está en manos de la justicia”.

El titular del Splif Bariloche informó que las autoridades provinciales ya están notificadas sobre el incidente y que espera una sanción ejemplificadora para el agresor. “Nuestras autoridades políticas ya saben lo sucedido. El Ministro Daniel Jara y el Gobernador Alberto Weretilneck ya están al tanto para tomar medidas ejemplificadoras", agregó Báez.

La familia del brigadista denunció que existieron amenazas previas y posteriores al episodio de violencia. El trabajador del Splif se encuentra fuera de peligro y las heridas recibidas fueron definidas como leves. Sin embargo, las lesiones en la primera y segunda falange constituyen la pérdida de gran parte del dedo.