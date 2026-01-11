Alerta por "riesgo extremo" de incendios en Río Negro: Bariloche y el Bolsón, las ciudades más afectadas

Desde el SPLIF aseguraron que se esperan condiciones meteorológicas que sostienen un escenario de alto riesgo de incendios en la región. Los detalles.

Este domingo, el Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) informó que el índice de peligrosidad por incendios sigue siendo extremo en gran parte de la provincia. En medio de la lucha contra el fuego en distintas zonas de la región, el organismo alertó por la situación de cara a los próximos días.

El nuevo parte informado por SPLIF remarcó que esperan condiciones meteorológicas que sostienen un escenario de alto riesgo de incendios en la región, "se solicita extremar los cuidados en todo el territorio provincial", alertaron.

En ese sentido, detallaron que el índice de peligrosidad por incendios es extremo en San Carlos de Bariloche, El Bolsón y General Conesa, y muy alto en Luis Beltrán.

Alerta por riesgo extremo en Bariloche y El Bolsón

Según explicaron desde SPLIF, en San Carlos de Bariloche se labraron actas por quemas y uso indebido del fuego en el sector de Colonia Suiza, además de otras intervenciones en distintos puntos del ejido urbano. Desde el organismo plantearon que "estas situaciones reflejan la importancia de reforzar la prevención y el cumplimiento de las restricciones vigentes en un contexto de peligrosidad extrema".

Mientras que en El Bolsón, informaron que se tuvieron que llevar a cabo acciones inmediatas a un incendio en el aeródromo local, cuando los medios aéreos despegaban para asistir a incendios en la región. "El operativo se desarrolló de forma articulada con organismos nacionales y municipales, Bomberos y la Policía", confirmaron.

En este momento, el personal de SPLIF está trabajando en recorridas por la región ante la aparición de vientos en la zona. Se están llevando a cabo tareas preventivas y de vigilancia permanente.

Ante este contexto de índice extremo, recordaron que está totalmente prohibido hacer fuego al aire libre, incluso en terrenos particulares o campings. Y solicitan a la comunidad extremar los cuidados, ceder el paso a los vehículos de emergencia y dar aviso inmediato al 103 ante cualquier situación de riesgo.

Un brigadista que lucha contra los incendios sufrió graves quemaduras y está en terapia

Un joven que vive Lago Puelo que se sumó a la lucha contra los incendios forestales en la zona de El Hoyo y Epuyén que ya afectaron miles de hectáreas sufrió graves quemaduras y se encuentra internado en terapia intensiva en un establecimiento de salud de Bariloche.

La víctima es Manu Hidalgo y padeció quemaduras en el 20% de su cuerpo con el compromiso de sus vías respiratorias, por lo que permanece bajo estricta atención médica, informó el sitio noticiasdelbolson.com.ar.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el colaborador quedó encerrado por el fuego durante las tareas de extinción.

Familiares del vecino viajaron para acompañarlo durante su internación y lanzaron una campaña solidaria para afrontar los gastos de traslado, alojamiento y otros costos derivados de la emergencia.