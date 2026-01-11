Un brigadista que lucha contra los incendios sufrió graves quemaduras y está en terapia

Quedó encerrado en el fuego desatado en un sector de bosque. Lo tuvieron que trasladar a Bariloche y su estado es grave. Su familia pide ayuda por los gastos de la emergencia.

Un joven domiciliado en Lago Puelo que se sumó a la lucha contra los incendios forestales en la zona de El Hoyo y Epuyén que ya afectaron miles de hectáreas sufrió graves quemaduras y se encuentra internado en terapia invensiva en un establecimiento de salud de Bariloche.

La víctima es Manu Hidalgo y padeció quemaduras en el 20% de su cuerpo con el compromiso de sus vías respiratorias, por lo que permanece bajo estricta atención médica, informó el sitio noticiasdelbolson.com.ar.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el colaborador quedó encerrado por el fuego durante las tareas de extinción.

Familiares del vecino viajaron para acompañarlo durante su internación y lanzaron una campaña solidaria para afrontar los gastos de traslado, alojamiento y otros costos derivados de la emergencia.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de MercadoPago, al alias jazminlagopuelo, a nombre de Jazmín Hidalgo.Desde el entorno familiar agradecen el acompañamiento y la solidaridad.

Otro brigadista fue herido con un cuchillo

A pesar que arriesan sus vidas en un escenario infernal el último miércoles un brigadista fue agredido por un poblador que lo atacó a golpes y después le cortó un dedo con una navaja que sacó de entre sus ropas.

Ocurrió en la Pasarela del Manso cuando volvía de combatir el incendio en Epuyén cuando el trabajador del SPLIF Bariloche regresaba de cumplir funciones combatiendo el fuego y le exigió a un hombre de un camping cercano que apagar a un fuego que hacían iniciado. Pero la respuesta fue a piñas, a lo que siguió el puntazo que le largó con el puñal, que el corte de su dedo.

El comisario de la Subcomisaría del Río Villegas explicó: “Lo agredió con golpes de puño en el rostro, también el sujeto agresor extrajo una navaja y le provocó un corte en la primera y segunda falange de su mano. Las lesiones fueron de carácter leve. Se está investigando la causa y se informó de inmediato al fiscal de turno”.

La familia del brigadista denunció que existieron amenazas previas y posteriores al episodio de violencia. Se lo adjudican al reclamo que le había hecho porque hacía fuego, lo que está totalmente prohibido dadas las condiciones climáticas favorables para producir incendios. El incidente fue denunciado y se inició una causa en la Justicia provincial.

Escenario: "en riesgo extremo, sin focos activos"

El parte diario que difundió este sábado el SPLIF -Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales- destacó que no se registraban focos de incendio activos en la provincia, aunque se mantiene el estado de alerta debido a las condiciones extremas de peligrosidad en gran parte del territorio.

En este contexto, nuevamente se recordó que "está totalmente prohibido hacer fuego al aire libre, incluso en terrenos particulares o campings".

Según el informe, se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la Región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de incendios y obliga a extremar las medidas de cuidado. Ante cualquier columna de humo, comunicarse de inmediato al 103.

En ese marco, el índice de peligrosidad por incendios es extremo en Bariloche, El Bolsón y General Conesa, y muy alto en Luis Beltrán.

En cuanto a las novedades operativas, combatientes del SPLIF continúan trabajando en el incendio activo en Puerto Patriada, provincia de Chubut. En Río Negro, en tanto, se mantienen cuidadas las distintas jurisdicciones, con refuerzos preventivos en el monte, especialmente en la zona cordillerana.

Asimismo, se aclaró que el humo visible en Bariloche, El Bolsón y distintos parajes de la Zona Andina corresponde a incendios registrados en la provincia de Chubut.

Finalmente, se solicita a la comunidad extremar los cuidados, ceder el paso a los vehículos de emergencia y dar aviso inmediato ante cualquier situación de riesgo.