Vialidad Nacional ya repara la Ruta 151 pero en Catriel redoblan la apuesta: "Queremos la autopista"

La intendenta Daniela Salzotto considera insuficiente esta primera instancia de "bacheo" y avisó que insistirá por una obra “más amplia con la logística de Vaca Muerta”.

La intendenta de Catriel presenció los arreglos en la ruta 151 y consideró que con eso "no alcanza".

Con “tapar agujeros” o parches, literalmente, no alcanza en la deteriorada Ruta 151 . Lo tienen en claro los vecinos y también las autoridades locales. Si bien Vialidad Nacional inició tareas de mantenimiento y mejoras en los sectores más críticos del tramo en Catriel, la intendente Daniela Salzotto aseguró que “no es suficiente” y reiteró que insistirá por una “obra amplia, de autopista , con todo lo que va a suponer esa logística de Vaca Muerta” .

Mientras la causa judicial por el estado de la Ruta 151 permanece detenida en la instancia de apelación, comenzaron los trabajos que también incluyen limpieza, mantenimiento y la instalación de un campamento operativo para asegurar la continuidad de las obras.

“Esto no es un gesto aislado, sino el resultado de una insistencia permanente con reclamos institucionales, acciones judiciales y movilización social”, sostuvo la jefa comunal en diálogo con radio “Alas”. Salzotto considera prioritario el postergado y controversial asunto y tal es así que estuvo en la ruta supervisando los trabajos.

Ruta 151

Como se recordará, Catriel fue una de las localidades que más insistió con la reparación de la Ruta 151: impulsó abrazos simbólicos, cortes parciales, volanteadas, bacheos con fondos propios, presentaciones administrativas y finalmente se sumó al amparo colectivo que encabezó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck junto a otros intendentes para exigir medidas al Estado nacional. “Vengo hace 10 años fáciles juntando firmas y exigiendo por esta ruta”, recordó la jefa comunal.

“Ya llevábamos varios bacheos con fondos municipales”, dijo. Aunque valora el inicio de las obras la jefa comunal insiste en que no es suficiente, “esto es un inicio, pero voy a seguir porque nosotros vamos a pelear por una obra amplia, de autopista, con todo lo que va a suponer esta logística de Vaca Muerta”.

El primer movimiento concreto de Vialidad Nacional en la Ruta 151

Lo concreto es que los amparos colectivos impulsados por el gobierno provincial, municipios y cámaras empresarias, que llevaron a un fallo favorable en primera instancia por la Ruta 151, derivaron en el primer movimiento concreto: Vialidad Nacional comenzó con las reparaciones en la ruta 151, tras años de abandono.

Personal y maquinaria del organismo nacional inició tareas a unos 25 kilómetros de Catriel, en uno de los sectores más deteriorados y peligrosos del corredor. Para el Gobierno Provincial, este movimiento marca un punto de inflexión: es la primera vez en mucho tiempo que Nación actúa sobre la calzada, y lo hace después de que la Justicia reconociera el abandono y ordenara medidas urgentes.

La firmeza del fallo por la Ruta 40 -que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar obras inmediatas entre Bariloche y El Bolsón- dejó en evidencia la inacción acumulada y reforzó la necesidad de atender todos los corredores nacionales de Río Negro. A su vez, la sentencia de primera instancia por la Ruta 151 expuso con claridad el impacto de su deterioro sobre la educación, la salud, la seguridad vial y la actividad económica del norte provincial.

La apelación para no hacer obras en la Ruta 151

Aunque la apelación presentada por el Gobierno Nacional mantiene frenado el avance formal de la causa por la 151, el inicio de reparaciones indica que Vialidad Nacional tomó nota de la gravedad del cuadro y de la responsabilidad que la Justicia le adjudicó en ambos procesos. Para la Provincia, es una señal de que las decisiones judiciales comenzaron a ordenar las prioridades del organismo nacional.

El Gobierno de Río Negro ratificó que seguirá cada instancia judicial y monitoreará el cumplimiento estricto de lo resuelto en ambas rutas. La prioridad es recuperar condiciones de seguridad vial en corredores que son esenciales para quienes estudian, trabajan, producen y viajan todos los días en el norte y el sur de la provincia.