Santiago Jara, el ex Cipo que la rompe en Sol de Mayo.

El delantero lleva ocho goles en la temporada y sigue creciendo en su juego. El equipo de Viedma está en la Reválida.

Santiago Jara es una de las figuras principales y cartas ofensivas de Sol de Mayo . Con ocho goles en la temporada —seis en la fase regular y dos en la Reválida—, el atacante resulta clave para el conjunto viedmense, que compite por meterse entre los cinco primeros de su zona para avanzar a los playoffs y, al mismo tiempo, busca despegarse de la zona de descenso.

Al analizar su presente, el delantero destaca el papel de la fe en su rendimiento: “ Gracias a Dios, al Señor, estoy pudiendo convertir. Él me está permitiendo hacer goles. Estoy feliz en lo individual porque suma para el jugador, pero también en lo grupal para que sigamos cosechando puntos”, declaró a LM.

El último fin de semana, su gol garantizó una victoria decisiva ante Germinal de Rawson , rival que venía de vencer 5-1 a Santamarina de Tandil. El tanto tuvo un matiz particular, ya que enfrente estaba Luciano Molini, guardameta con pasado en Cipolletti y excompañero de Jara en el Albinegro.

De pelear el pase a la Zona Campeonato a la Reválida

Sol de Mayo cerró sexto en la Zona 1 de la etapa inicial con 18 unidades, a solo cinco puntos del último cupo a la Fase Campeonato. Sin embargo, una fecha libre en el tramo final y una combinación de resultados lo relegaron a la Reválida. “Es una ayuda al equipo, que es lo más importante que tenemos. Estuvimos a nada de clasificar y no se dio, pero hay un gran grupo. Que este momento individual ayude al equipo es lo mejor”, sostuvo.

Actualmente, Sol de Mayo ocupa la quinta posición en la Zona B de la Reválida con seis puntos. Si bien los primeros cinco clasificarán a la lucha por el segundo ascenso, la permanencia sigue siendo una prioridad. La victoria ante Germinal otorgó aire en la tabla: Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi se ubica cerca, mientras que Guillermo Brown y Santamarina permanecen en las posiciones más comprometidas.

“A nadie le gusta pelear el descenso, pero tenemos una ventaja de seis puntos con Otamendi, que es el más cercano. Hay que mantenerla y apuntar a clasificar; ese debe ser nuestro pensamiento. Apuntando arriba te alejás de abajo porque sumás. Lo tomamos con seriedad, sin pensar tanto en el descenso”, afirmó.

Efectividad en la red y la visita a Mendoza

En esta segunda etapa del certamen, Jara anotó ante Deportivo Rincón en la derrota 4-2 en Viedma y sumó el del triunfo frente a Germinal. “Llegué a ocho goles con el de este finde, así que estoy contento pero queriendo más. Vamos por muchos más”, manifestó.

El próximo compromiso será en Mendoza frente a FADEP por la quinta fecha. “Atrás de esto hay mucho laburo y estamos lejos de la familia. Estoy enfocado en que esto no terminó. Viajamos a Mendoza y tenemos que traernos algo de allá”, remarcó.

Continuidad y consolidación en Viedma

Luego de su paso por Cipolletti, la llegada a Sol de Mayo representó la oportunidad de sumar minutos y regularidad. “Es un club ordenado que quiere crecer. Este año se armó muy bien y nos tienen en excelentes condiciones. Tiene una pensión y una cancha muy buenas, instalaciones hermosas. Eso es clave para el crecimiento”, destacó.

El atacante concluyó sobre su elección: “Gracias a Dios se dio la continuidad. Es un gran club para ir cuando uno busca crecer y mostrarse. He tenido rodaje en este tiempo”. Mientras mantiene el recuerdo de su paso por Cipolletti, Jara sigue consolidando su presente en la capital rionegrina.