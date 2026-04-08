Investigan la muerte de una beba de 3 meses en un jardín maternal

La beba se descompensó tras ser alimentada en un jardín maternal. Intentaron reanimarla, pero murió. Investigan qué pasó.

La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte. Foto: Archivo.

Una profunda conmoción se vive tras la muerte de una beba de apenas tres meses en un jardín maternal , en un episodio que ahora es investigado por la Justicia .

El trágico hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 13 en el jardín maternal Panda , ubicado sobre calle San Martín de Bariloche .

Según las primeras informaciones , la beba fue alimentada con una mamadera y luego quedó recostada mientras el personal continuaba con sus tareas habituales .

Minutos después, al intentar asistirla nuevamente, las encargadas advirtieron que la niña no respiraba.

De inmediato iniciaron maniobras de reanimación y la trasladaron de urgencia a un centro de salud.

Intentaron salvarla, pero no sobrevivió

A pesar de los esfuerzos, al llegar al centro médico se confirmó el fallecimiento de la beba.

El caso generó un fuerte impacto, especialmente por la corta edad de la víctima y el contexto en el que ocurrió.

Investigación en curso y pericias clave

La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

En paralelo, la Policía tomó declaración a las trabajadoras del jardín maternal como parte de las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido.

Un caso rodeado de incertidumbre

Por estas horas, todas las hipótesis permanecen abiertas y se espera que los resultados de las pericias aporten claridad sobre lo sucedido.

Mientras tanto, el caso avanza bajo investigación judicial en busca de respuestas en un hecho que conmociona a toda la comunidad.